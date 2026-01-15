Yavuz Oğhan, Marmaris'te Okuyucularıyla Buluştu

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen gazeteci ve yazar Yavuz Oğhan, basın özgürlüğü ve güncel gelişmelere ilişkin konuştu.

Gazeteci ve yazar Yavuz Oğhan, Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği söyleşi ve imza gününde gündem üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Oğhan, gazeteci Umut Yertutan ile birlikte söyleşiye katıldı. Söyleşide Türkiye'nin demokrasi mücadelesi, basın özgürlüğü ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

Oğhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu konu alan "Millete Emanet" adlı kitabı üzerinden değerlendirmelerde bulunarak; demokrasinin kurumsallaşma süreci, ifade özgürlüğü ve basın üzerindeki baskılara ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP PM Üyesi ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP PM Üyesi Ecevit Keleş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Söyleşinin ardından Oğhan, "Millete Emanet" adlı kitabını Marmarisliler için imzaladı.