Yayın Birliklerinden Karikatüre Sert Tepki

Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda yayın birliği, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'le ilgili yayımlanan karikatüre dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Leman Dergisi'nde yapılan çizimin "sanatın ve düşüncenin özgürlüğü" içinde değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Çizilen karikatürle medeniyet ve tarih bilincinin hedef alındığını vurgulayan Bıyıklı, "Adaletin, merhametin ve yüksek ahlakın timsali olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik yapılan seviyesiz, kasıtlı ve ahlaksız saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Özellikle Batı'da yükselen İslam düşmanlığının yerli taşeronları, bu toprakların ruhunu ve medeniyet mirasını hedef almaktadır. Leman Dergisi gibi yayın organları, kültürel emperyalizmin aparatına dönüşmüş, halkın mukaddesatına savaş açmış sefil yayınlardır. Hiç kimse, Türk milletinin Peygamber sevgisini sınamaya kalkmasın. Bu rezil derginin kapatılmasını ve provokatörlerin yargılanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu topraklarda İslam'ın temellerine saldırarak dergicilik yapılamayacağı bilinmelidir"

Uluslararası Dini Yayıncılar Derneğinin (İSPA) Instagram hesabından yapılan açıklamada, Hz. Muhammed ve Hz. Musa ile ilgili çizimlerin "provokatif" amaç taşıdığı vurgulanarak, "Bir karikatür dergisi olduğu iddiasıyla sık sık provokatif ve incitici yayınlara imza atan Leman Dergisi, bu kez de en kutsal değerlerimizden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) ve Hz. Musa'ya (AS) yönelik hadsiz ve alçakça bir karikatürle gündeme gelmiştir. Söz konusu yayın, sadece bir ifade özgürlüğü ihlali değil, aynı zamanda doğrudan doğruya inançlara, kutsallara ve milyonlarca insanın kalbindeki mukaddes değerlere yönelik bilinçli bir saldırıdır." görüşlerine yer verildi.

Dünya Dergiler Derneği (Dergibir) de çizilen karikatüre sert tepki gösterdi.

X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Peygamber Efendimizi tahkir edici çizimi yayımlayan Leman Dergisi'nin işlemiş olduğu şenaat dergicilik değil, açıkça İslam'a saldırıdır. Dergibir olarak saldırıyı kınamaktan öte not ediyoruz! Bu topraklarda İslam'ın temellerine saldırarak dergicilik yapılamayacağı bilinmelidir." ifadeleri yer aldı.