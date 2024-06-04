Yaylalardaki Çok Katlı Yapılaşma Artarak Devam Ediyor - Son Dakika
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Yaylalardaki Çok Katlı Yapılaşma Artarak Devam Ediyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda kaçak ve çok katlı yapılaşma artarak devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yıkım çalışmalarına rağmen vatandaşlar betonarme kaçak yapılar inşa etmeye devam ediyor. Yaylaların turizme açılmasıyla birlikte yayla evleri yerine 2-3 katlı yayla apartmanları yükseliyor. Yayla sakinleri ise bu durumdan şikayetçi ve yaylaların doğal güzelliklerinin kaybolduğunu belirtiyor.

04.06.2024 12:27
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Yayla evi değil yayla apartmanı

Tüm uyarılara, tedbirlere ve yıkımlara rağmen yaylalardaki çok katlı yapılaşma artarak devam ediyor

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda kaçak yapılaşmalar ile gündeme gelen yaylalarda çok katlı apartman tarzı evler dikkat çekiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde doğal güzellikleri bilinen yaylalar son yıllarda kaçak ve katlı yapılaşma artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma ile tespit edilen kaçak yapıların yıkımları yapılsa da vatandaşlar betonarme kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor. Çoğunlukla tek katlı ve ahşap evleri ile bilinen Doğu Karadeniz yaylalarında son dönemde tek katlı yayla evlerinin yerine 2-3 katlı yayla apartmanları yükseliyor. Hayvancılık yapan besicilerin asırlardır kullandığı yaylaların turizme açılması ile bakir yaylalar yerini binaların yükseldiği şehirlere dönüşmeye başladı. Bazı vatandaşlar kendi konaklamaları için yayla apartmanları yaparken, çoğunluğu ise ticari amaçla kiralamaya gidiyor.

"Her taraf betonarme"

Sosyal medyada özellikle yaylalarda çektiği belgeseller ile tanınan Turgut Bayraktar'ın çekim yaptığı Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Öküzlü Yaylası da bu yayla apartmanları ile doldu. Yayla sakinleri de bu durumdan şikayet ederken, yaşlı bir yayla sakini yaylalarda büyüdüğünü belirterek betonarme yapılara şu şekilde tepki verdi:

"84 yaşındayım. Bu dağlarda büyüdüm. Böyle bir şey başımıza gelmedi. Evler birbirine üstüne oldu. Gidecek yer yok. Yaylalar hayvanlar içindir. Yaylanın çiçeği hayvanlardır. İnsanlar değil hayvanlar yaylanın çiçeğidir. Şimdi her taraf betonarme. Dünya doldu betonarme. Yayla yaylalıktan çıktı."

İmar affında 170 bin kaçak yapı için başvuru yapılmıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında tüm yurtta başlatılan İmar Barışı ile özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde doğal güzellikleriyle ön plana çıkan yaylalarda çarpık ve kaçak yapıların önüne geçilmesi sağlanması hedeflenmişti. O yıllarda Artvin'de 984, Rize'de 36 bin, Giresun'da 19 bin, Gümüşhane'de 13 bin ve Trabzon'da 100 bin kişi başvuru yaparken, imar barışından yararlanamayan vatandaşlar ise evleri yıkılmıştı. Özellikle 2019 yılında Trabzon'daki birçok yaylada yıkım yapılırken, zaman zaman gerginliklerde yaşanmıştı.

Kaynak: İHA

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