Yaz Davos Forumu\'nda Ekonomik İşbirliği Gündemde

Çolakoğlu, geleceğe dönük olarak Yaz Davos Forumu'nun, ekonomik belirsizliklerin üstesinden gelmede küresel liderlere yardımcı olacağına ve daha dirençli ve kapsayıcı bir dünya ekonomisi inşa etmek üzere işbirliğini teşvik edeceği konusundaki iyimser olduğunu söyledi.

İSTANBUL, 27 Haziran (Xinhua) -- Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Selçuk Çolakoğlu, küresel ekonomik çalkantılar ve büyük teknolojik dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde Yaz Davos Forumu'nun ticaret, inovasyon ve uluslararası işbirliği konularında diyaloğu teşvik platformu işlevi gördüğünü söyledi.

Yeni Şampiyonların Yıllık Toplantısı olarak da bilinen Yaz Davos Forumu'nda küresel liderler, politika yapıcılar ve iş dünyası uzmanları, değişen jeopolitik ortamın yol açtığı acil ekonomik ve teknolojik zorlukları ele alıyor.

Çolakoğlu, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Küresel ekonomi zora girdiğinde, ticaret savaşları ve korumacı politikalara ilişkin endişeler de artmaya başlıyor. Bu bağlamda Çin'de düzenlenen Yaz Davos Forumu, küresel ticaret ve işbirliğinin karşı karşıya olduğu kilit önemdeki zorlukları ele almaya yönelik önemli bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

Uluslararası ticarette istikrarın korunmasında serbest ticaret kurallarının korunmasının önemini vurgulayan Çolakoğlu, "Serbest ticaret kurallarının korunması, uluslararası ticaretin olağan seyrinin devam etmesi açısından son derece önemli. Aksi takdirde bu sorunlar, daha fazla soruna yol açar" dedi.

Çin'in, Dünya Ticaret Örgütü gibi mekanizmalar aracılığıyla ticaretin serbestleştirilmesi ve çok taraflı işbirliğine desteğini sürdürmesinden övgüyle bahseden Çolakoğlu, "Bu forum, ülkeler, iş örgütleri ve çok uluslu şirketler arasında işbirliğinin kolaylaştırılması açısından çok önemli bir platform işlevi görecektir" diye konuştu.

Etkinliğin Çin ekonomisinde devam eden dönüşümü de ön plana çıkaracağını ifade eden Çolakoğlu, "Yüksek kaliteli kalkınma hedefiyle önemli bir ekonomik dönüşümden geçen Çin, büyük iç pazarını güçlendirerek küresel ekonomide yakalanan ivmeye de katkıda bulunuyor" dedi.

Çolakoğlu, hem Çinli hem de uluslararası şirketlerin iç pazara yatırım yapma ve katılmaya teşvik edildiğini de belirtti.

Çin'in yükselen piyasalarla ekonomik ilişkilerini yakından takip eden Çolakoğlu, forumun başta yapay zeka olmak üzere yükselen teknolojilerin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomileri dönüştürücü etkisini incelemedeki rolünün de altını çizdi.

"Yeni teknolojilere uyum sağlama ve ekonomik modelleri küresel olarak yeniden değerlendirme ihtiyacı bulunuyor" diyen Çolakoğlu, forumun bu konularda uluslararası diyalog fırsatı sunduğunu söyledi.

Çolakoğlu, geleceğe dönük olarak forumun, ekonomik belirsizliklerin üstesinden gelmede küresel liderlere yardımcı olacağına ve daha dirençli ve kapsayıcı bir dünya ekonomisi inşa etmek üzere işbirliğini teşvik edeceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.