Yaz Müzik Okulu Sona Eriyor

18 Temmuz'da başlayan Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası'nın düzenlediği "Uluslararası 1. Yaz Müzik Okulu" yarın sona erecek.

Dr. James Ross'un sanat direktörlüğünde ve Deniz Nizam Şensoy'un yönetiminde gerçekleştirilen okul, genç müzisyenlerin sanatsal ve teknik gelişimini desteklemeyi amaçladı.

Okul kapsamında yaylı çalgılar keman, viyola, çello, kontrbas eğitimi verilirken İngiltere'den ve Türkiye'den deneyimli müzisyenler katılımcılara eşlik etti. Hatay Akademi Çocuk Orkestrası'ndan üç genç müzisyenin katılımıyla da okulda kültürlerarası bir dostluk zemini oluşturuldu.

Kuruluşu 2016 olan Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Adalar ilçesindeki farklı geçmişlerden gelen çocukları müziğin dönüştürücü gücüyle bir araya getiriyor.

"Uluslararası 1. Yaz Müzik Okulu"nun kapanışı yarın saat 20.30'da "Adalı Çocuklarımızdan Evrensel Ezgiler" başlıklı konserle Heybeliada Su Sporları Kulübü'nde yapılacak.

Konserde Antonin Dvorak, Wolfgang Amadeus Mozart, Bela Bartok, Antonio Vivaldi, Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach ve Aşık Veysel'den eserler seslendirilecek.

Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Adalar Gelişim Derneği desteğiyle tamamen ücretsiz eğitim veriyor ve çocuklara enstrüman temin ediyor. Detaylı bilgiye "www.adalargelisimdernegi.org" adresinden ulaşılabilir.