Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti

Son 1 yıldır çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören yazar Alev Alatlı bugün tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, "Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz." demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.
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Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. En kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL oldu. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, yüzde 25 zam taleplerine rağmen fiyat artışının yüzde 15 olarak gerçekleştiğini belirtti.
Bursa'da ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine bugün hayata gözlerini yuman yazar Alev Alatlı için taziye mesajında bulunarak başladı. Erdoğan konuşmasında ''Vefatını yola çıkarken öğrendim, eserleriyle aramızda yaşamaya devam edecek'' dedi.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken İstanbul'da Murat Kurum'un Ankara'da ise Turgut Altınok'un emeklilerin desteğini almak için verdikleri vaatler dikkat çekiyor. Emeklileri merkeze alan Kurum seçimi kazanması durumunda aylık 2 bin 500 TL, Altınok ise 5 bin TL vermeyi taahhüt ediyor.
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov ziyarette Moskova-Ankara arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile Ukrayna dahil bölgesel konuların ele alınacağını söyledi.
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