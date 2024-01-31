Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi hayatını kaybetti

Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi, bugün yaşamını yitirdi. Buart Sanat Atölyesi, Levi'nin kaybını, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla duyurdu.
Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında bugün yaşamını yitirdi. Levi'nin acı haberini duyuran Buart Sanat Atölyesi, sosyal medya hesabından, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı. Levi'nin yarın saat 13.00'te Acıbadem Musevi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
MARİO LEVİ KİMDİR?
İstanbul'da, 1957 yılında dünyaya gelen Mario Levi, 1975'te Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980'de İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975'te kaleme aldı. 1984 yılından sonra Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Gazete Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazdı. İlk kitabı "Jacques Brel: Bir Yalnız Adam" 1986'da yayınlandı. 1990 yılında yayınlanan ilk öykü kitabı "Bir Şehre Gidememek", o yılın Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazandı. 1993'te başladığı "İstanbul Bir Masaldı" adlı kitabını altı yılda bitirerek 1999 yılında yayınladı. Bu eseriyle de 2000'de Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı. Yazarlığın yanı sıra Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işler de yaptı. Ayrıca yazı atölyelerinde yazı yaratımı dersleri de verdi.
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları söylentisini yalanladı.
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş oldu. MHP ayrıca Bilecik'in Söğüt, Yozgat'ın Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya, Yenifakılı, Düzce'nin Yığılca ilçesi belediye başkan adayları ile Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Kırşehir'e bağlı 46 belde belediye başkan adayını da belirledi.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Bircan Bali, üniversite okurken birlikte olduğu erkek arkadaşından darp pantolon giydiği için şiddet gördüğünü itiraf etti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
İstanbul'da yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddia edilen emekli banka müdürü Müjgan D.'nin aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar 7 kişiden 11 milyon lira para toplandığı öğrenildi. Müjgan D. ve ailesi de adliyeye sevk edildi. Mağdurlar arasında birçok iş adamının bulunduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor ve mağduriyet miktarının artabileceği ifade edildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şiirli göndermede bulunarak, CHP'nin amacının seçim kazanmak değil, kurultay kazanmak olduğunu belirtti. İnce, ayrıca partisinin 23 belde belediye başkan adayını açıkladı ve stratejilerini paylaştı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
Son Dakika › Güncel › Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?