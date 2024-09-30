Yazgan'dan Kalıcı Yaz Saati Uygulamasına Tepki - Son Dakika
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Yazgan'dan Kalıcı Yaz Saati Uygulamasına Tepki

Yazgan\'dan Kalıcı Yaz Saati Uygulamasına Tepki

CHP'li Yazgan, kalıcı yaz saati uygulamasının sorunlarını TBMM'ye taşıdı ve çözüm istedi.

30.09.2024 14:24
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(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kalıcı yaz saati uygulamasının yol açtığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yazgan, günlerin kısalmaya başlamasıyla sorunun derinleşeceğini vurgulayarak, olumsuz sonuçların giderilmesi için çalışma yapılmasını istedi.

CHP'li Yazgan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergesi verdi. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için saatlerin ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınması uygulamasının 7 Eylül 2016'daki kararname ile terk edildiğini ve kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiğini anımsatan Yazgan, "Uygulama 2017'de yargı kararıyla durdurulmuş olsa da 2 Ekim 2018'de kalıcı hale getirilmiştir" hatırlatmasında bulundu.

Yazgan, bu uygulamadan en çok ikili eğitim kapsamındaki öğrenciler ile işçileri olumsuz etkilendiğine işaret ederek, "Sabahçı olarak adlandırılan gruptaki öğrencilerin okula sabah karanlıkta gittiği, öğlenci olarak adlandırılan gruptaki öğrencilerin ise okuldan karanlıkta çıktığı bilinmektedir. Günlerin kısalmaya başlamasıyla birlikte sorunun yeniden ağırlaşacağı tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı. Yazgan, okula ve işe karanlıkta gidilmesi ve gelinmesi sırasında yaşanan trafik kazalarının da kamuoyuna yansıdığını anlatarak, soru önergesinde "Uzmanlar, uygulama nedeniyle enerji tüketiminde tasarruf sağlanmadığını, aksine elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin daha fazla kar ettiğini vurgulamıştır" ifadelerine yer verdi.

"Çalışma yürütüyor musunuz?"

Yazgan, Bakan Tekin'e "Bakanlığınız ikili eğitim sorununu çözmek için ne gibi çalışmalar yürütmektedir? İkili eğitim kapsamında olan öğrenci sayısı kaçtır? İkili eğitim görülen okul sayısı kaçtır ve tüm okullara oranı nedir? İkili eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim kademelerine göre dağılımı nedir? Bakanlığınız kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar yürütmekte midir? Kalıcı yaz saati uygulamasının olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla okula giriş ve çıkış saatlerinde düzenleme öngörülmekte midir?" sorularını yöneltti.

Ahmet Baran Yazgan, Bakan Bayraktar'a ise şunları sordu:

"Kalıcı yaz saati uygulamasına devam edilmesinin gerekçesi nedir? Uygulamanın yaşama geçirildiği 2016'dan Eylül 2024'e kadar enerji tasarrufu sağlanmış mıdır? Eğer enerji tasarrufu sağlandıysa yıllara göre dağılımı nedir? Uygulamanın enerji tasarrufuna katkı sağladığına yönelik açıklamaların dayanağı nedir ve bu verilere hangi yöntemle ulaşılmıştır? Uygulamaya geçilmesine dayanak olduğu belirtilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nce hazırlandığı kaydedilen raporun kamuoyuyla paylaşılmamasının gerekçesi nedir? Özellikle öğrenci ve çalışanların uygulamadan olumsuz etkilendiği yönündeki uzman açıklamaları dikkate alındığında olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için çalışma yürütülmekte midir? Kalıcı yaz saati uygulamasının ilk kez uygulandığı 2016'dan bu yana uygulamanın ekonomik ve sosyal etkileri araştırılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yazgan'dan Kalıcı Yaz Saati Uygulamasına Tepki - Son Dakika

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