Yazılımda 'Vibe Coding' Dönüşümü

13.03.2026 11:26
'Vibe coding', yapay zeka ile esnek ve hızlı yazılım geliştirme kültürü getiriyor, riskler barındırıyor.

Yazılım dünyasında son dönemde giderek yaygınlaşan "vibe coding", özellikle yapay zeka destekli kodlama araçlarının kullanımının artmasıyla geliştiriciler arasında yeni çalışma kültürünü de beraberinde getiriyor.

Katı planlama ve uzun tasarım süreçleri yerine sezgisel, deneme-yanılmaya dayalı ve akış odaklı yazılım geliştirme biçimini ifade eden bu yaklaşım, hızlı prototipleme ve üretkenlik açısından önemli avantajlar sunarken dezavantajları da beraberinde getiriyor.

"Vibe coding" olarak adlandırılan yöntem, geliştiricilerin projeye başlamadan önce kapsamlı mimari dokümantasyon hazırlamak yerine doğrudan kod yazarak ilerlemesini esas alıyor. Bu yaklaşımda yazılımcılar, ortaya çıkan sonucu adım adım şekillendiriyor, ihtiyaçlara göre kodu sürekli değiştiriyor ve geliştirme sürecini daha esnek yapıda sürdürüyor."

Özellikle ChatGPT, GitHub Copilot ve benzeri yapay zeka destekli kodlama araçlarının yaygınlaşmasıyla yazılımcıların çalışma biçiminde de belirgin bir dönüşüm yaşanıyor.

Geliştiriciler, ayrıntılı teknik planlar hazırlamak yerine, fikirlerini bu araçlara aktararak hızlı şekilde çalışan örnekler üretmeyi ve ortaya çıkan kodu zamanla iyileştirmeyi tercih ediyor. Bu pratik, yazılım dünyasında "vibe coding" olarak adlandırılan akımın güçlenmesine katkı sağlıyor.

Hız ve esneklik öne çıkıyor

"Vibe coding" yaklaşımının en dikkat çekici yönlerinden biri, geliştirme sürecinde hız ve esnekliği ön plana çıkarması olarak görülüyor."

Bu yöntemle çalışan yazılımcılar, kısa sürede işlevsel prototipler ortaya koyabiliyor, farklı fikirleri hızlıca test edebiliyor ve projelerini kullanıcı geri bildirimlerine göre şekillendirebiliyor.

Büyük projelerde risk barındırıyor

Yöntemin bazı riskleri de bulunuyor. Büyük ölçekli ve uzun vadeli projelerde bu yöntemin mimari dağınıklığa yol açabileceği, teknik hataların artabileceği ve kodun sürdürülebilirliğinin zorlaşabileceği belirtiliyor.

Planlama ve dokümantasyon eksikliğinin, ilerleyen aşamalarda bakım ve geliştirme süreçlerini zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

Kalite ve güvenlik henüz yeterli değil

Associated Press ajansının Eylül 2025'te yayımladığı haberde yapay zeka destekli kodlama araçlarının yaygınlaşmasıyla "vibe coding" yaklaşımının, yazılım dünyasında hızla popülerlik kazandığı ancak bu yöntemin özellikle üretim ortamlarında kullanılmasına ilişkin ciddi soru işaretlerinin bulunduğu bildirildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Anthropic şirketinde proje yöneticisi olarak görev yapan Cat Wu, geliştiricilerin artık her satır koda tek tek bakmak yerine daha çok üst düzey hedefleri tarif ettiklerini ancak ortaya çıkan yazılımın sorumluluğunun nihai olarak mühendislere ait olduğunu vurguladı.

Wu, yapay zekanın kararlarının her zaman doğru olmayabileceğine ve insan sezgisinin hala kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

İstihdam endişeleri artıyor

"Vibe coding" aracılığıyla hazırlanan projelerin güvenilirliği bu şekilde sorgulanırken yapay zekanın iş gücü piyasalarına olumsuz etkisi yeniden akıllara geliyor."

Bilimsel çalışmalar, yapay zeka destekli kodlama araçlarının yaygınlaşmasının iş gücü piyasasında kaygıları artırdığını ortaya koyuyor.

Polonya'daki Gdansk Üniversitesinden araştırmacıların yürüttüğü ve sonuçları Ağustos 2025'te yayımlanan çalışma, üretken yapay zekanın yazılım geliştirme sektöründe verimlilik artışıyla birlikte iş güvencesi endişesini de yükselttiğini gösterdi.

Araştırmada, önce uzman görüşlerine dayalı temalar oluşturuldu, ardından bu çerçevede geliştirilen anketle saha çalışması yapıldı. Toplamda 68 geçerli katılımcının verileri analiz edildi.

Bulgulara göre katılımcıların büyük bölümü, üretken yapay zeka araçlarını kullandıklarını ve kişisel verimliliklerinin arttığını belirtirken şirketlerin yapay zekaya yaptıkları yatırım ile çalışanların iş güvencesi kaygısı arasında güçlü ilişki olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, şirketlerin yapay zekayı daha yoğun benimsemesinin verimlilik ve kurumsal etkinlik algısını güçlendirdiğine ancak çalışanlar arasında işlerin otomasyonla ikame edilebileceği endişesini artırdığına da dikkati çekti.

Yazılım kültüründe yeni eğilim

"Vibe coding", yazılım geliştirme kültüründe daha esnek, deneysel ve hızlı üretime dayalı anlayışın güçlendiğini gösteren yeni bir eğilim olarak değerlendiriliyor."

Yapay zeka destekli araçların yaygınlaşmasıyla bu yaklaşımın daha da görünür hale gelmesi beklenirken yazılım dünyasında "Önce dene, sonra düzelt" anlayışının daha fazla benimsenebileceği ifade ediliyor.

"Vibe coding"in doğru yerde ve ölçüde kullanıldığında verimliliği artırabileceği ancak özellikle kurumsal ve büyük ölçekli projelerde planlama ve mimari disiplinle birlikte dengeli şekilde uygulanmasının önem taşıdığı belirtiliyor."

Kaynak: AA

