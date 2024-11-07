Yazlıkta Karşılaşılan Arı Kolonisinden Kurtuluş - Son Dakika
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Yazlıkta Karşılaşılan Arı Kolonisinden Kurtuluş

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Antalya'nın Serik ilçesinde yazlığına gelen bir kadın, bahçesindeki su pompasını çalıştırmak istediğinde karşılaştığı arı kolonisi nedeniyle zabıtayı aradı. Gelen ekipler, arıları kovanlara alarak güvenli bir yere taşıdı.

07.11.2024 12:54  Güncelleme: 13:02
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Yazlığına geldiğinde arı kolonisiyle karşılaştı, zabıtayı aradı

Su pompasına yuvan yapan arıları uzaklaştıramayınca zabıtayı aradı

Belediye ekipleri arılara kovanlara alıp güvenli bir yere taşıdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yurt dışında yaşayan kadın, tatil için Boğazkent mahallesinde bulunan yazlığına geldi. Bahçesindeki ağaçları sulamak için pompayı çalıştırmak isterken, yuva yapan arı kolonisiyle karşılaşan kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen veteriner işleri müdürlüğü ekipleri arıları kovanlara taşıyıp tarım ilçe müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İlk anda korktuğunu anlatan Hediye Acar Grothe bahçesine yuva yapan arıların ölmemesi için birkaç gün ağaçlarını sulamadığını söyledi.Grothe, " Arılar öldürmek istemedik. Birkaç gün bekledik giderler mi diye gitmediler. Daha sonra zabıtadan yardım istedik" dedi. İhbarı değerlendiren gelen veteriner işleri müdürlüğü ekipleri, arı kolonisini kovanlara yerleştirerek güvenilir alana sevk edilerek, ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hediye Acar Grothe, "Yurt dışında yaşıyoruz. Tatil amaçlı geldik. Geldiğimizde bahçede bu arıları gördük. Öldürmek istemedik. Birkaç gün bekledik giderler mi diye gitmediler. Ağaçlarımızı sulayamadık. Zabıtayı aradık ve tardım istedik. Arı kolonisini kurtarmış olduk, öldürmeden çıkarıyoruz arıları" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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