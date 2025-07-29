YDT'de Türkiye 5'incisi: Atakan Demir - Son Dakika
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YDT'de Türkiye 5'incisi: Atakan Demir

29.07.2025 10:48
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Samsun Final Fen Lisesi'nden Atakan Demir, YDT'de Türkiye 5'incisi oldu. Hedefi tıp eğitimi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi'ndeki (YDT) başarısıyla Türkiye 5'incisi olan Samsun Final Fen Lisesi öğrencisi Atakan Demir, üniversitede tıp alanında eğitim almayı hedefliyor.

YKS'nin YDT oturumuna İngilizceden giren Samsun Final Fen Lisesi öğrencisi Demir, 80 sorunun 79'unu doğru yapmayı başardı.

Bu alanda Türkiye 5'incisi olan Demir, sayısal puan türünde 24'üncü sırada yer aldı. Demir, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ise 120 sorunun 118'ini doğru yanıtlayarak Türkiye 6'ncısı olma başarısını gösterdi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla sevinç yaşayan genç, mutluluğunu ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Atakan Demir, AA muhabirine, 11'inci sınıfın başından bu yana düzenli şekilde çalıştığını söyledi.

Bu düzenli çalışması sayesinde başarıyı elde ettiğini aktaran Demir, "Arkadaşlarımla birbirimize çok destek olduk. Ben onlara yapamadıkları soruları anlattım, onlar benimkileri anlattı. Sınıf öğretmenimiz Serdar hocaya çok teşekkür ediyorum. Bütün öğrencileriyle tek tek ilgilendi. Okulumuz bize çok güzel imkanlar sağladı." dedi.

Günlük 2 ila 3 saat ders çalıştığını, ailesinin her zaman kendisine destek olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Boş zamanlarım oldu. Oyun oynadım, sinemaya gittim ama ders çalışmayı asla ihmal etmedim. O yüzden pek stres yapmadım sınavda. Hedefim tıp, zaten lisenin başından beri tıp olarak düşünüyordum. Ben ilk 1000 bekliyordum, o yüzden hedefimi ona göre ayarlamıştım, biraz bana sürpriz oldu ama gene hedefim değişmedi, hala tıp düşünüyorum İstanbul'da. Hekim olmayı düşünüyorum, insanlara yardım etmeyi seviyorum."

Baba Bora Demir de başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Biz kitap okumayı seven bir aileyiz. Atakan'ın TYT'de bunun çok faydasını gördüğünü düşünüyorum, çünkü okuduğunu anlama ve hızlı idrak etme üzerine dayalı olduğu için TYT, Atakan da farkını TYT'de ortaya koydu zaten." diye konuştu.

Demir, çocuğunun başarıya ulaşmasında büyük pay sahibi olan okuldaki tüm öğretmenlere ve eşine teşekkür etti.

Samsun Final Okulları Genel Müdürü ve kurucusu Cengiz Karaca ise 30 yıllık meslek hayatında Samsun'da iki puan türünde ilk 10'a giren öğrenci hatırlayamadığını, bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Başarının bir anda olmadığını, düzenli çalışma gerektirdiğini vurgulayan Karaca, "Bu başarıda çocuğumuzun gayretleri, emekleri en başta geliyor. Ailemizin desteği ve tabii ki okulumuzun, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin desteği bir araya gelince böyle bir başarı çıktı. Kendisini tekrar tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YDT'de Türkiye 5'incisi: Atakan Demir - Son Dakika

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