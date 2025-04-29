YEDAM: Bağımlılıkla Mücadelede Sanatın Gücü - Son Dakika
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YEDAM: Bağımlılıkla Mücadelede Sanatın Gücü

YEDAM: Bağımlılıkla Mücadelede Sanatın Gücü

Düzce'deki YEDAM, atölyeleriyle bağımlılara meslek edindirme ve rehabilitasyon imkanı sunuyor.

29.04.2025 11:39
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Düzce'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) resim ve el sanatları atölyeleri, danışanlarını hem bağımlı oldukları çevrelerden uzaklaştırıyor hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı sunarak meslek edindirme kurslarına yönlendiriyor.

Kentte 2019 yılında kurulan YEDAM, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

Sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar tarafından bire bir görüşmelerle söz konusu bağımlılık türleriyle mücadelenin etkin şekilde sürdüğü merkezdeki resim ve el sanatları atölyelerinde ise bağımlılık düzeyi tespit edilen bireylerin vakitlerini verimli geçirebilmelerine olanak sağlanıyor.

Atölyelerde bağımlı oldukları çevreden uzaklaşan bireyler, resim, taş boyama, maket tasarım ve el sanatları alanında yeteneklerini keşfediyor. Danışanlardan meslek edinme ihtiyacı olanlar ise kentteki kamu kurumları ve belediyenin kurslarına yönlendirilerek hobilerinin mesleğe dönüşmesinin yolu açılıyor.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Gülbeyaz Çınar Pamuk, AA muhabirine, merkezin 2019 Eylül'de hizmete başladığını, bu zamana kadar da 750'den fazla danışana hizmet verdiğini ve 4 binden fazla görüşmenin yapıldığını söyledi.

Tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden kişilere merkezde ücretsiz psikolojik ve sosyal destek imkanı sunduklarını belirten Pamuk, şöyle devam etti:

"Kişiler bize başvurduklarında psikologlarla görüşmeler gerçekleştirerek psikolojik destek alıyorlar. Sosyal hizmet uzmanlarıyla yapılan görüşmelerde ise sosyal destek mekanizmalarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bize 12 yaşın üzerinde bireyler başvuru yapabiliyor. Bunun yanı sıra danışanlarımız arasında sadece bağımlı bireyler değil aileleri ve yakınları da bulunuyor. Danışanımızın onay verdiği aile üyeleriyle de görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Böylece çok yönlü bir tedavi yöntemi uygulamaya çalışıyoruz."

Pamuk, YEDAM'da gizlilik prensibiyle çalıştıklarını, danışanların ve ailelerinin kişisel hiçbir bilgisinin paylaşılmadığını, verdikleri bilgilerin tamamen merkez içinde kaldığını belirtti.

Merkezdeki atölye faaliyetlerinin ise bağımlılıkla mücadelenin rehabilitasyon kısmını oluşturduğunu anlatan Pamuk, "Bu çalışmalarla danışanlarımızın sosyal uyumlarını ve becerilerini geliştirmelerini, gerekliyse de çeşitli kurslara yönlendirerek meslek edinmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Danışanlarımızın meslek edinme ihtiyacı varsa ya da yaptıkları ürünleri gelir getirici bir mesleğe dönüştürebilme imkanları mevcutsa, bununla ilgili sertifika ya da artı eğitimler almaları noktasında ilimizde bulunan kurslara yönlendirmelerini yaparak bu alanda da desteklemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda boş zamanlarını değerlendirerek bağımlı oldukları alanlardan uzak durmalarına ve baş etme mekanizmalarını geliştirmelerine yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

YEDAM bünyesinde görev yapan uzman klinik psikolog Atakan Başıhoş ise Türkiye'nin her şehrinde 105 merkezde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hizmet verdiklerini, 115 YEDAM Danışma Hattı'ndan gerekli bilgilere kolayca erişilebildiğini anlattı.

Başıhoş, psikolojik desteğin bağımlılıkla mücadelenin önemli bir kısmını oluşturduğuna işaret ederek, "YEDAM'da uzman klinik psikologlar, bağımlılıkla ilgili bireyin karşılaştığı sorunları bireysel ve grup terapileriyle ele alırlar. Bağımlılık değerlendirme ve tedavi programları, aile yakınlarına destek, eğitim ve farkındalık programlarıyla da koordinasyon içinde hizmet vermeye çalışırlar." dedi.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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