YEDAM ile 66 Bin Kişi Bağımlılığa Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YEDAM ile 66 Bin Kişi Bağımlılığa Karşı Mücadele Ediyor

Yeşilay'ın YEDAM merkezlerine başvuran 66 bin kişi, bağımlılıktan kurtulmak için destek aldı.

18.02.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay'ın 2016'da İstanbul'da pilot uygulama olarak hayata geçirdiği, KKTC'dekiyle birlikte 107'ye ulaşan danışmanlık merkezlerine başvuran yaklaşık 66 bin kişi, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığından kurtulmak için yardım istedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansının "2014 Yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında alınan hibe desteğiyle hayata geçirildi.

YEDAM, 2015'te İstanbul'da kurduğu ilk çağrı merkezi üzerinden danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Yüz yüze görüşme hizmetleri ise 2016'da Üsküdar'da pilot olarak uygulamaya konuldu. Bu şekilde Türkiye'ye özgü bağımlılık psikososyal destek modeli oluşturmak amacıyla ilk adım atıldı.

Merkezlerin sayısı yıllar içinde, Türkiye'de 81 il ve KKTC'de olmak üzere toplamda 107'ye ulaştı. Psikologlar, sosyal hizmetler ve halkla ilişkiler uzmanlarının görev yaptığı merkezlerde, alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda destek almak ya da bırakma süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyen 12 yaş ve üzerindeki kişiler tedaviye yönlendiriliyor.

Bırakma ve arınma sürecinde bağımlılığından kurtulmak isteyenlere gizlilik esasına bağlı kalınarak ücretsiz psikososyal destek verilen merkezlerde, danışanların bağımlılıkla başa çıkma sürecine rehberlik ediliyor.

Danışanların evleri ziyaret edilip süreç takip ediliyor

Merkezlerde danışmanlık hizmeti kapsamında, ilk olarak bireylerin bağımlılık düzeyleri tespit ediliyor. Bağımlılıktan kurtulma noktasında bireylere yardımcı olunurken, bağımlılığa eşlik eden öfke kontrolsüzlüğü ve kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşayanlara da psikolojik destek sağlanıyor.

Bağımlılıkla mücadele eden kişilerin ailelerine de onlara nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin bilgi verilirken, danışanların evleri ziyaret edilip süreç takip ediliyor.

Merkezlerde, danışanlara verilen sosyal destek kapsamında sağlık güvencesi, işsizlik, boş zaman değerlendirmesi gibi sorunların giderilmesine yönelik farklı kurumlarla da işbirliği yapılıyor.

Bunların yanı sıra YEDAM atölyelerinde bireylerin sosyal yaşama uyumunu artırmak amacıyla meslek edindirme kursları da veriliyor. Grafik tasarım, gastronomi, bitki, resim, el sanatları ile spor ve sağlıklı yaşam seçeneklerinin yer aldığı atölyeler, bireyin bağımlılıktan kurtulma sürecine destek veriyor.

26 bin aileye de destek verildi

Yeşilay'ın verilerine göre, merkezlerin açıldığı Ocak 2016'dan 3 Şubat'a kadar geçen sürede bağımlılıktan kurtulmak isteyen 1 milyon 322 bin 216 kişi, "115 YEDAM" danışma hattını arayarak bilgi aldı.

Sigara ve tütün bağımlılığı kapsamında 19 bin 298, alkol ile madde bağımlılığı için 27 bin 484, kumar bağımlılığı kapsamında 15 bin 670, teknoloji bağımlılığı kapsamında 3 bin 209 olmak üzere toplamda 65 bin 661 kişi de destek almak amacıyla merkezlere başvurdu.

Destek için merkezlere başvuran aile sayısı ise 26 bin 402 oldu.

Merkezlerdeki atölyelere de 4 bin 858 kişi katılırken, toplamda 4 bin 853 sosyal etkinlik gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

istanbul, Türkiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEDAM ile 66 Bin Kişi Bağımlılığa Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:57:28. #1.12#
SON DAKİKA: YEDAM ile 66 Bin Kişi Bağımlılığa Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.