Yedi Hilal Derneği'nin düzenlediği 'Kubbe: Filistin Zaman Tüneli' sergisi Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yedi Hilal Derneği'nin düzenlediği 'Kubbe: Filistin Zaman Tüneli' sergisi Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açıldı

Yedi Hilal Derneği\'nin düzenlediği \'Kubbe: Filistin Zaman Tüneli\' sergisi Üsküdar Mimar Sinan Galerisi\'nde açıldı

Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen 'Kubbe: Filistin Zaman Tüneli' sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, Filistin'in bağımsızlık mücadelesi kronolojik olarak anlatılıyor ve İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ilişkin somut ve dijital sanat eserleri yer alıyor.

06.05.2024 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedi Hilal Derneğinin görsel sanatçıları bir araya getirerek hazırladığı "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kültür, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı sergide, Filistin'in 100 yılı aşkın bağımsızlık mücadelesi kronolojik olarak anlatılıyor.

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ilişkin hazırlanan somut ve dijital sanat eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Numan Noyan Küçük, koordinatörlüğünü Adem Çelik ve proje yönetimini Ramazan Karabacak üstleniyor.

Sergide, görsel sanatçılar Ahmet Enis Gürcan, Ali Yasir Çıraklı, Mehlika Hilal Kırca, Mehmet Görkem Gül, Şeyma Balcı Yurtseven ve Yasin Ünlüsoy'un çalışmaları beğeniye sunuluyor.

"Son 100 yılın en uzun vatan savunma mücadelesi anlatılıyor"

Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığından bu yana dernek olarak Filistin'e karşı duyarlılığı yaygınlaştırmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Filistin'in, mücadelesiyle bugün dünyaya insanlık dersi verdiğine dikkati çeken Paçacı, "'Kubbe: Filistin Zaman Tüneli' ismini verdiğimiz çalışmamız, barış ve esenlik yurdunu inşa eden Osmanlı idaresinin bölgeden çekildikten sonra Filistin'de yaşanan terörü finanse eden güçleri göz önüne seriyor. Vatansız bırakılmak istenen bir halkın nasıl teşkilatlandığını ve sesini duyurmak için ne kadar çile çektiğini hep birlikte bu sergide anlatıyoruz." dedi.

Küratör Numan Noyan Küçük ise sergide dijital sanat eserleri, enstalasyon, resim, söyleşi ve dinleti gibi farklı dallarla ziyaretçilerin zihin dünyasında geçmişi ve geleceği şekillendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "6 farklı kubbe alanından oluşan sergide, her bir kubbe altındaki tarihsel serüvenle beraber sergilenen eserler, bir anlam bütünlüğü inşa etmektedir." diye konuştu.

Sergi, her gün 09.00- 22.00 saatlerinde 14 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Mimar Sinan, Filistin, Üsküdar, İsrail, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yedi Hilal Derneği'nin düzenlediği 'Kubbe: Filistin Zaman Tüneli' sergisi Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Tel Aviv’de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız
22:24 Hamas ’’ateşkes’’ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
23:37 Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti
23:36 Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye videolu gönderme Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme
23:18 Beşiktaş’a gidecek mi Sergen Yalçın, sezon sonunda Antalyaspor’dan ayrılacak Beşiktaş'a gidecek mi? Sergen Yalçın, sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılacak
23:07 İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz
22:54 Netanyahu’ya Refah vizesi vermeyen ABD’den Hamas’ın kararına ilk yorum Netanyahu'ya Refah vizesi vermeyen ABD'den Hamas'ın kararına ilk yorum
22:53 Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 00:41:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yedi Hilal Derneği'nin düzenlediği 'Kubbe: Filistin Zaman Tüneli' sergisi Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement