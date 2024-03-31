Yedi ilde vatandaşlar sandık başına gitti

Sivas, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.
Oy kullanma saati saat 07.00'de başlayan iller arasında yer alan Sivas'ta, 2 bin 431 sandıkta, 475 bin 608 seçmen oy kullanacak.
İl genelinde seçim güvenliğinde 1448 polis ve 1635 jandarma olmak üzere 3 bin 83 güvenlik görevlisi görev yapıyor.
Sivas'ta oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.
Nevşehir
Nevşehir'de 229 bin 201 seçmenin 813 sandıkta oy kullanacağı seçimde, 23 belediye başkanı, 153 köy ve 118 mahalle muhtarı ile il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlık ihtiyar heyeti seçilecek.
Kentte seçim güvenliği kapsamında 1561 polis ile 995 jandarma personeli görev alıyor.
Kayseri
Kayseri'de vatandaşlar saat 08.00 itibariyle oy kullanmak için sandık başına gitti.
Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra imza attı.
Kentte kurulan 3 bin 409 sandıkta 1 milyon 396 bin 84 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Seçim güvenliği için il merkezinde 3 bin 574, ilçelerde 532 olmak üzere toplam 4 bin 106 polis ile 1454 jandarma personeli görev yapıyor.
Kırıkkale
Kırıkkale'de sabah saat 08.00'de sandık başına giden vatandaşlar, saat 17.00'ye kadar oy verme işlemlerini yapabilecek.
Toplam 254 okul ve 758 sandıkta 209 bin 16 seçmenin oy kullanacağı Kırıkkale'de, 1714 polis ve jandarma personeli görevde bulunuyor.
Kırşehir
Kırşehir'de 177 bin 668 seçmenin 733 sandıkta oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı.
İl genelinde seçim güvenliğinde 957 polis ve 625 jandarma personeli görev yapıyor.
Niğde
Niğde'de 706 sandıkta 266 bin 279 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.
Sabah saat 08.00'de oy kullanma işlemine başlanılan kentte, 1002 emniyet ve 645 jandarma personeli görev alıyor.
Yozgat
Yozgat'ta saat 08.00 itibariyle vatandaşlar yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanmaya başladı.
İl genelinde 300 bin 472 seçmen 1310 sandıkta oy kullanacak.
Son Dakika › Güncel › Yedi ilde vatandaşlar sandık başına gitti - Son Dakika
Elazığ'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil tarlaya uçtu ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yapıyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve kızları Defne ve Duygu ile birlikte oy kullanmak için sandık başına gitti. Soyer, seçim gününün demokrasi için önemli bir gün olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sakin ve huzurlu bir seçim günü diledi.
Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Cumhur İttifakının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin oyunu kullandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kullanılan taşlar nedeniyle 2 ambulans hasar gördü. Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, mahalli idareler seçimleri nedeniyle Erzurum'a gelerek oy kullanmak için Tevfik İleri Anadolu Lisesi'ne gitti. Akdağ, 1157 nolu sandıkta oy kullanarak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolu çıkışında bir otomobil alev alırken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale etti.
İstanbul'da yapılacak olan yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. İstanbul Barosu, seçim güvenliği için Seçim Güvenliği Yardım Masası kurdu. Masanın iletişim numarası 0212 393 08 39 olarak duyuruldu. Masaya Türkiye'nin her yerinden seçim hukuku ile ilgili sorular iletilerek destek alınabilecek.
Aydın'ın Efeler ilçesi Çakırbeyli İlkokulu'nda oyunu kullanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Saygılı, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Kabinde oyunu kullanan Saygılı, zarfı sandığa bıraktıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı. Saygılı, seçimlerin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni etti.
Kastamonu'da saat 08.00'de başlayan oy kullanımı için vatandaşlar okullarda yoğunluk oluşturdu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi başladığı saatten itibaren vatandaşlar okulların yolunu tuttu. Kastamonu il merkezinde 268 sandıkta 87 bin 917 seçmenin oy kullanacağı belirtilirken, vatandaşlar oy işlemi için okullarda yoğunluk oluşturdu.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Tutuş, oy kullanma işlemi sonrasında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin İzmit'e, Kocaeli'ye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi ve önümüzdeki dönemde hizmetkar olmayı hedeflediklerini belirtti.
Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi sabah 08.00 itibariyle başladı. Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, 1164 No'lu sandıkta oylarını kullandı.
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