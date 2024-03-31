Yedi ilde vatandaşlar sandık başına gitti

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Sivas, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Oy kullanma saati saat 07.00'de başlayan iller arasında yer alan Sivas'ta, 2 bin 431 sandıkta, 475 bin 608 seçmen oy kullanacak.

İl genelinde seçim güvenliğinde 1448 polis ve 1635 jandarma olmak üzere 3 bin 83 güvenlik görevlisi görev yapıyor.

Sivas'ta oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.

Nevşehir

Nevşehir'de 229 bin 201 seçmenin 813 sandıkta oy kullanacağı seçimde, 23 belediye başkanı, 153 köy ve 118 mahalle muhtarı ile il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlık ihtiyar heyeti seçilecek.

Kentte seçim güvenliği kapsamında 1561 polis ile 995 jandarma personeli görev alıyor.

Kayseri

Kayseri'de vatandaşlar saat 08.00 itibariyle oy kullanmak için sandık başına gitti.

Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra imza attı.

Kentte kurulan 3 bin 409 sandıkta 1 milyon 396 bin 84 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Seçim güvenliği için il merkezinde 3 bin 574, ilçelerde 532 olmak üzere toplam 4 bin 106 polis ile 1454 jandarma personeli görev yapıyor.

Kırıkkale

Kırıkkale'de sabah saat 08.00'de sandık başına giden vatandaşlar, saat 17.00'ye kadar oy verme işlemlerini yapabilecek.

Toplam 254 okul ve 758 sandıkta 209 bin 16 seçmenin oy kullanacağı Kırıkkale'de, 1714 polis ve jandarma personeli görevde bulunuyor.

Kırşehir

Kırşehir'de 177 bin 668 seçmenin 733 sandıkta oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı.

İl genelinde seçim güvenliğinde 957 polis ve 625 jandarma personeli görev yapıyor.

Niğde

Niğde'de 706 sandıkta 266 bin 279 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Sabah saat 08.00'de oy kullanma işlemine başlanılan kentte, 1002 emniyet ve 645 jandarma personeli görev alıyor.

Yozgat

Yozgat'ta saat 08.00 itibariyle vatandaşlar yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanmaya başladı.

İl genelinde 300 bin 472 seçmen 1310 sandıkta oy kullanacak.