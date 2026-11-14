Yedi tutuklu belediye başkanının YENİ Parti\'ye katılımı kurultayda duyuruldu

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yedi tutuklu belediye başkanının ortak mesajını okuyarak, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın YENİ Parti'ye katıldığı açıkladı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, YENİ Parti'nin 1'inci Olağan Kurultayı'nda tutuklu belediye başkanlarının destek mesajını okudu.

"KARANLIK ÇÖKTÜ DİYE SORUMLULUĞUMUZ DEĞİŞMEZ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın kurultaya gönderdiği mesaj şu şekilde:

"31 Mart 2024, Türkiye demokrasi tarihine geçecek bir bayram günüydü. Yurttaş değişim dedi. Bize yetki verdi, sorumluluk verdi. Sandıktan daha adil bir şehir, daha demokratik bir ülke, halkın seçtiğinin yönettiği bir Türkiye iradesi çıktı. Sandıktan çıkan bu güçlü değişim iradesi, iktidar tarafından demokratik siyasetin doğal bir sonucu olarak karşılanmadı. Memleketin üzerine ağır bir karanlık çöktü. Bizler bugün milletin sandıkta verdiği yetkiyi siyasi vesayete teslim etmediğimiz için Silivri'de tutsağız. Savunduğumuz ve mücadelesini verdiğimiz, Cumhuriyet'in temeli olan millet egemenliğidir. O gün bugündür, 'Sen yoksun. Senin oyun bir önemi yok' diyen bir anlayış, yurttaşımızı temel haklarından, söz hakkından ve güvenli bir gelecekten mahrum etmeye çalışıyor. Ama ülkenin gerçek sorunları beklemiyor. Çocuklarımızın güvenliği, İstanbul'un depreme hazırlanması, barınma hakkı, yoksullukla mücadele, kentlerimizin güvenli ve yaşanabilir hale gelmesi bugün her zamankinden daha büyük bir kamusal sorumluluk olarak önümüzde duruyor.

"BELEDİYELERİN TABELALARI YERİNDE DURURKEN, HALKIN İRADESİ İÇLERİNDEN SÖKÜLÜP ALINAMAZ"

Biz de seçildiğimizde, bu anlayışla hizmet etme sözü verdik. Çok kısa sürede kalıcı eserler bıraktık. Kurumlar kurduk. Hizmetler başlattık. Hepsini halkımıza emanet ettik. Bugün o eserler yerinde duruyor. Kreşlerimizin kapıları açılıyor, kent lokantalarımızda yemek çıkıyor, sosyal destekler yurttaşa ulaşıyor. Belediyelerin tabelaları yerinde dururken halkın iradesi içlerinden sökülüp alınamaz. Yapılan hizmetler sahiplenilirken onları mümkün kılan demokratik irade yok sayılamaz. Üstelik sorumluluğumuz bugün belediyelerimizin sınırlarından daha büyük. Biz 31 Mart'ta aldığımız oyu korunacak bir emanet olarak görmüyoruz. Bize verilen her bir oy, millet için mücadele azmimizin cevheridir. O oyun gereğini yapmak, belediyelerimizi iyi yönetmeyi, halkın seçme hakkını, seçtiğinin yönetme hakkını ve Türkiye'nin demokratik geleceğini savunmayı gerektiriyor.

"HALKIN TERCİHİ İSTİKAMETİMİZDİR"

Bugün İstanbul'un seçilmiş ilçe belediye başkanları olarak bu sorumluluğu birlikte üstleniyoruz. Bugün ülkemizde yaşananlar, faili belirsiz bir demokrasi aşınması değildir. İktidarın siyasi rekabeti sandığın dışına taşıyan, yargı süreçlerini seçilmiş iradeyi tasfiye etmenin aracı haline getiren siyasetinin sonucudur. Yerel yönetimde seçmenin iradesini hangi ilke adına savunuyorsak, siyasi partilerin kendi demokratik iradesi söz konusu olduğunda da aynı yerde duruyoruz. Halkın tercihi istikametimizdir. Bir belediyede halkın seçtiği yönetime, bir siyasi partide ise üyelerin ve delegelerin ortaya koyduğu iradeye yönelik müdahaleyi aynı temel demokratik ihlalin parçası olarak görüyoruz. İşte tam da bu noktada, önümüzde bir parti meselesinden çok daha büyük bir mesele var: Halkın kendi geleceğini seçme hakkı. Bu nedenle siyasi mücadelemize, milletimizin işaret ettiği yönde, YENİ PARTİ'de, Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde devam etme kararı aldık.

Türkiye siyasetinde bugün herkes bir tercih yapıyor. Kimi makamını korumayı seçti ve buna hizmet etti. Biz seçmenimizin iradesini korumayı seçtik ve bunun bedelini özgürlüğümüzle ödüyoruz. Hangisinin haklı olduğunu bu ülkenin insanı karar verecek. Mazbatamız sorumluluğumuzdur, karanlık çöktü diye bu değişmez. Kapılarımız kilitli, ama bu ülkenin önündeki yol açık. O yolda bugün bir adım atıyoruz: Halkın kurduğu YENİ Parti'de buluşuyoruz."