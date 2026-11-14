Yedi tutuklu belediye başkanının YENİ Parti'ye katılımı kurultayda duyuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yedi tutuklu belediye başkanının YENİ Parti'ye katılımı kurultayda duyuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yedi tutuklu belediye başkanının YENİ Parti\'ye katılımı kurultayda duyuruldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Yedi tutuklu belediye başkanının YENİ Parti\'ye katılımı kurultayda duyuruldu
Haber Videosu

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tüzün, kurultayda yedi tutuklu belediye başkanının mesajını okuyup partiye katıldıklarını açıkladı. Mesajda başkanlar, sandık iradesini vesayete teslim etmedikleri için Silivri'de tutuklu olduklarını, sorumluluklarının sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yedi tutuklu belediye başkanının ortak mesajını okuyarak, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın YENİ Parti'ye katıldığı açıkladı.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, YENİ Parti'nin 1'inci Olağan Kurultayı'nda tutuklu belediye başkanlarının destek mesajını okudu.

"KARANLIK ÇÖKTÜ DİYE SORUMLULUĞUMUZ DEĞİŞMEZ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın kurultaya gönderdiği mesaj şu şekilde:

"31 Mart 2024, Türkiye demokrasi tarihine geçecek bir bayram günüydü. Yurttaş değişim dedi. Bize yetki verdi, sorumluluk verdi. Sandıktan daha adil bir şehir, daha demokratik bir ülke, halkın seçtiğinin yönettiği bir Türkiye iradesi çıktı. Sandıktan çıkan bu güçlü değişim iradesi, iktidar tarafından demokratik siyasetin doğal bir sonucu olarak karşılanmadı. Memleketin üzerine ağır bir karanlık çöktü. Bizler bugün milletin sandıkta verdiği yetkiyi siyasi vesayete teslim etmediğimiz için Silivri'de tutsağız. Savunduğumuz ve mücadelesini verdiğimiz, Cumhuriyet'in temeli olan millet egemenliğidir. O gün bugündür, 'Sen yoksun. Senin oyun bir önemi yok' diyen bir anlayış, yurttaşımızı temel haklarından, söz hakkından ve güvenli bir gelecekten mahrum etmeye çalışıyor. Ama ülkenin gerçek sorunları beklemiyor. Çocuklarımızın güvenliği, İstanbul'un depreme hazırlanması, barınma hakkı, yoksullukla mücadele, kentlerimizin güvenli ve yaşanabilir hale gelmesi bugün her zamankinden daha büyük bir kamusal sorumluluk olarak önümüzde duruyor.

"BELEDİYELERİN TABELALARI YERİNDE DURURKEN, HALKIN İRADESİ İÇLERİNDEN SÖKÜLÜP ALINAMAZ"

Biz de seçildiğimizde, bu anlayışla hizmet etme sözü verdik. Çok kısa sürede kalıcı eserler bıraktık. Kurumlar kurduk. Hizmetler başlattık. Hepsini halkımıza emanet ettik. Bugün o eserler yerinde duruyor. Kreşlerimizin kapıları açılıyor, kent lokantalarımızda yemek çıkıyor, sosyal destekler yurttaşa ulaşıyor. Belediyelerin tabelaları yerinde dururken halkın iradesi içlerinden sökülüp alınamaz. Yapılan hizmetler sahiplenilirken onları mümkün kılan demokratik irade yok sayılamaz. Üstelik sorumluluğumuz bugün belediyelerimizin sınırlarından daha büyük. Biz 31 Mart'ta aldığımız oyu korunacak bir emanet olarak görmüyoruz. Bize verilen her bir oy, millet için mücadele azmimizin cevheridir. O oyun gereğini yapmak, belediyelerimizi iyi yönetmeyi, halkın seçme hakkını, seçtiğinin yönetme hakkını ve Türkiye'nin demokratik geleceğini savunmayı gerektiriyor.

"HALKIN TERCİHİ İSTİKAMETİMİZDİR"

Bugün İstanbul'un seçilmiş ilçe belediye başkanları olarak bu sorumluluğu birlikte üstleniyoruz. Bugün ülkemizde yaşananlar, faili belirsiz bir demokrasi aşınması değildir. İktidarın siyasi rekabeti sandığın dışına taşıyan, yargı süreçlerini seçilmiş iradeyi tasfiye etmenin aracı haline getiren siyasetinin sonucudur. Yerel yönetimde seçmenin iradesini hangi ilke adına savunuyorsak, siyasi partilerin kendi demokratik iradesi söz konusu olduğunda da aynı yerde duruyoruz. Halkın tercihi istikametimizdir. Bir belediyede halkın seçtiği yönetime, bir siyasi partide ise üyelerin ve delegelerin ortaya koyduğu iradeye yönelik müdahaleyi aynı temel demokratik ihlalin parçası olarak görüyoruz. İşte tam da bu noktada, önümüzde bir parti meselesinden çok daha büyük bir mesele var: Halkın kendi geleceğini seçme hakkı. Bu nedenle siyasi mücadelemize, milletimizin işaret ettiği yönde, YENİ PARTİ'de, Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde devam etme kararı aldık.

Türkiye siyasetinde bugün herkes bir tercih yapıyor. Kimi makamını korumayı seçti ve buna hizmet etti. Biz seçmenimizin iradesini korumayı seçtik ve bunun bedelini özgürlüğümüzle ödüyoruz. Hangisinin haklı olduğunu bu ülkenin insanı karar verecek. Mazbatamız sorumluluğumuzdur, karanlık çöktü diye bu değişmez. Kapılarımız kilitli, ama bu ülkenin önündeki yol açık. O yolda bugün bir adım atıyoruz:  Halkın kurduğu YENİ Parti'de buluşuyoruz."

Kaynak: ANKA
Yerel YönetimYeni PartiİstanbulBelediyePolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu’ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu'ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti
Trabzonsporlu Salah Mısır’ın kralı oldu Tarihi rekoru kırdı Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:44:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Yedi tutuklu belediye başkanının YENİ Parti'ye katılımı kurultayda duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android