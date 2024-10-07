Bingöl'ün Yedisu ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.
Doğal güzelliklere sahip bölge, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.
Yedisu- Erzincan kara yolunun Ziyaret mevkisinde kayalık yamaçlarda görüntülenen dağ keçileri, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dağ keçilerinin popülasyonunun artması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yedisu'da Dağ Keçileri Görüntülendi - Son Dakika
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