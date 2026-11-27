Haber: Melis YILDIRIM

(TBMM) - AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet milletvekillerine dönük, "Yaptıkları her olumsuzluğun, her açıklarının hatta her ayıplarının örtüsünü fon yapmaya çalışıyorlar. Fon aşağı, fon yukarı" diye konuştu. YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Asrın yolsuzluğu var, sen neyden bahsediyorsun" ifadeleriyle tepki gösterdi. Fon soruşturmasına karışan yetkililere ilişkin Yegin, "24 yıldır binlerce insanın atamasına imza atmış Cumhurbaşkanımızın elbette atadıkları içinden eksik, noksan zayıf, yanlış isimler çıkabilir. Çıkınca da gereği yapılır, yapılıyor da" demesi üzerine muhalefet sıralarından, "Niye yapılmıyor" tepkisi yükseldi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor. AK Parti Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Orhan Yegin, muhalefet milletvekillerinin sisteme yönelik eleştirileri olduğunu dile getirerek, "Oluyor, galiba olacak da gözüken o ama tabii kavramlar can sıkıcı biraz 'ucube sistem' denildi, 'saray iktidarı' denildi, 'tek adam rejimi' denildi" ifadelerini kullandı.

"BU KÖTÜ SİYASETTEN BENCE VAZGEÇMELİSİNİZ"

Yegin'in, "Kabulünü, geçişini milletin mühürlediği, hüküm ve icra hakkını milletin teslim ettiği emaneti de ehline, yine milletin verdiği sisteme milletin isteği olan ve artık millete ait olan sisteme hakaret etmemelisiniz, bu kötü siyasetten bence vazgeçmelisiniz. Bu sistem, yönetene milletin karar verdiği sistemdir, eski sistemde farklı durumlar oluyordu, hatırlarsınız birinci değil, ikinci, üçüncü çok oy oranı olan, oy almış partilere bile hükümet kurma görevlerinin verildiği, hatta bir siyasi parti genel başkanı olmadığı halde hükümet kurma yetkisinin verildiği bir sistemdi. Cumhurbaşkanı bizatihi milletin istediğine değil, daha alt sıralarda istediğine de hükümet kurma yetkisini verebiliyordu ama bu sistem kimin yöneteceğine bizatihi milletin karar verdiği, tartışmasız bir meşruiyetle verdiği bir sistemdi" sözleri üzerine İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Orada parti önemliydi, parti" karşılığını verdi.

Yegin, eski sistemde vekillerin parti değiştirmesinin hükümeti düşürdüğünü söyleyerek, "Güneş Motel meseleleri oldu bu vekillerin yer değiştirmesinden, o farklı bir şeydi, işte tam o Güneş Motel meselelerinde hükümetin değişmesi için ikna edilmeye çalışılan vekiller vardı, ikna edilmişlerdi ve hükümet değişmişti" dedi. "Ama şimdi bu sistemde vekiller partilerini, arkadaşlarını, tarzlarını beğenmiyorlar, doğru düzgün bir kongre yapamıyorlar. Başka partiler kuruluyor, arası geçişler oluyor ama hükümet yerinde, istikrar ayakta, devlet işliyor bu sistem böyle önemli bir sistem" diye konuştu. Bunun üzerine Taş, "Ne kadar ayıp ya, demokrasinin yüz karası, milletin iradesine saygı duymuyorsun" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"BURASI ÖNEMSİZ Mİ"

Muhalefetin, "Diyanet İşleri Başkanı'nı kimsenin buraya getirmeye gücü yetmiyor" ifadelerini hatırlatan Yegin, Milli Saraylar Başkanı'nın muhtemelen işi olduğu için gelmediğini, başkan yardımcısı düzeyinde geldiğini söyledi. MİT Başkanı'nın da burada olmadığını, yıllardır başkan yardımcısı düzeyinde temsil edildiğini belirten Yegin, "Diyanet İşleri Başkanımız da öyle. Devletimizin hassasiyetleri vardır" dedi. YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk buna, "Burası önemsiz mi" diye karşılık verdi.

Yegin devamında, "Mesela, Savunma Bakanlığı buraya geldiği zaman ne zaman şunu sordunuz o bakanlara, 'Niye Genelkurmay Başkanı burada değil? Niye Kara Kuvvetleri Komutanı, işte, Hava Kuvvetleri Komutanı burada değil' diye hiç sorduğunuzu ne ben milletvekiliyken sekiz yıldır duydum ne benden önceki bütçelere baktım. Sorulmuş ama illa bir Diyanet kanırtılacak orada" şeklinde konuştu. YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Cevdet Yılmaz buraya 10 kere gelecek, sen Diyanet İşleri Başkanı'nı getiremeyeceksin" dedi. Bunun üzerine Yegin, "Diyanet, Diyanet, Diyanet. Diyanet bulunup bir yerden dine, Diyanet'e bir laf atılacak, çürütülmeye çalışılacak" şeklinde konuştu.

FREEDOM HOUSE RAPORU...

Savunma projelerinde 5,5 milyarlık hacimle 62 proje yürütürken bugün 4 binin üzerinde firması ve 150 bine yakın çalışanıyla 150 milyar doların üzerine çıkmış, bin 500 tane projeyi yürüten, gerçekleştiren bir ülke haline gelindiğini kaydeden Yegin, Türkiye'yi dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 185 ülkeye ihraçla ilk 10'a getirdiklerini dile getirdi. İHA ve SİHA'larda dünyada üçüncü, KIZILELMA'yla insansız operasyonel savaş uçağını hizmete alan ilk ülke olunduğunu söyleyen Yegin, muhalefet milletvekillerinin Freedom House'a göre Türkiye'nin özgürlükler sıralamasında Irak ve Angola'yla aynı sıralara düşürüldüğü yönündeki eleştirilerine değindi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Yalan mı onlar, yalan mı? Bırak orayı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'e bak. Türkiye Gazeteciler Sendikasına bak, boşver Freedom House'yi falan" ifadelerini kullandı. Yegin, 2016'da ve 17'deki gözlemlerine dayanarak bunu ilan ettiğini ve 2016'da darbe olduğunu dile getirmesinin ardından, "Darbeden sonra olağanüstü hal gelmiş, olağanüstü hale dönük süreler olmuş. Darbe ve darbecilerle mücadele olmuş ama sonrasında 2017'de bu ülkede referandum olmuş, referandumla millet sistemi değiştirmiş" dedi. Yegin'e, YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Neden bahsediyorsun" diye, İYİ Partili Taş ise "Ayıp ya" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"FON AŞAĞI, FON YUKARI"

Yegin'in, "Devletin kapasitesini yok etmişiz, sistemin tüm sigortalarını sökmüşüz güya ve bunları söyledikten sonra hep konuyu fona getiriyorlar, 'Fon aşağı, fon yukarı'. Kendilerince iyi malzeme buldular. Fon ve bunu örtü yapmaya çalışıyorlar. Yaptıkları her olumsuzluğun, her açıklarının hatta her ayıplarının örtüsünü fon yapmaya çalışıyorlar. Fon aşağı, fon yukarı" demesinin ardından Bakırlıoğlu, "Asrın yolsuzluğu var, sen neyden bahsediyorsun" diye tepkisini dile getirirken, Özkan, "'Soyduk ama iyi soyduk' diyorsun" ifadelerini kullandı. "İnsanın olduğu her yerde her zaman hatalar olur, hataya meyilliler olur. İnsanlık tarihi de geçen yüzyıllar da milyonlarca örneklerle doludur" demesi üzerine Taş, "Ne demek 'Hata olabilir' ya" derken, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, "Nitelikli dolandırıcılık" diye konuştu.

"MİLLETİN PARASI ÇALINMIŞ, HESAP SORMUYORSUNUZ"

"Edeple, hayayla, dikkatle, mahcubiyetle, hakikatle aydınlatmaya, çözmeye mi çalışıyorsunuz, inkarla, nümayişle, bağırışla çağırışla, anarşiyle kapatmaya, karartmaya mı çalışıyorsunuz? Biz birinciyi seçtik arkadaşlar, siz hep ikincisini seçtiniz, hep ikincisini" şeklinde konuşan Yegin'e Özkan, "Ne birincisi? Milletin parası çalınmış, hesap sormuyorsunuz" yanıtını verdi. Milletvekillerinden mağdurlara ilişkin bir feryat duyup duymadıklarını soran Yegin, "Varsa yoksa liste. Neden? Maksat sistemi çözmek, düzeltmek, mağduriyetlerin giderilmesini temin etmek, bir daha yaşanmamasını temin etmek değil, onlara liste lazım" ifadelerini kullandı.

Muhalefet milletvekillerinin, "Bunları Cumhurbaşkanı atadı, bundan o sorumlu değil mi, siz sorumlu değil misiniz" dediklerini dile getiren Yegin, "24 yıldır binlerce insanın atamasına imza atmış Cumhurbaşkanımızın elbette atadıkları içinden eksik, noksan zayıf, yanlış isimler çıkabilir. Çıkınca da gereği yapılır, yapılıyor da" demesi üzerine muhalefet sıralarından, "Niye yapılmıyor" tepkileri yükseldi.