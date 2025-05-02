Yemen'de ABD Hava Saldırısı: 3 Sivil Yaralı - Son Dakika
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Yemen'de ABD Hava Saldırısı: 3 Sivil Yaralı

Yemen\'de ABD Hava Saldırısı: 3 Sivil Yaralı

Husiler, ABD'nin Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin yaralandığını açıkladı.

02.05.2025 13:13
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin dün akşam başkent Sana'ya düzenlediği hava saldırısında üç sivilin yaralandığını duyurdu.

Husilerin uluslararası alanda tanınmayan hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD'nin başkent Sana'nın El-Vahde ilçesine bağlı Asr bölgesine dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

ABD'nin sivilleri hedef alan saldırılarının, tüm uluslararası ve insani hukuk ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğu dile getirilen açıklamada, bu suçlardan tamamen ABD yönetimi sorumlu tutuldu.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de ABD Hava Saldırısı: 3 Sivil Yaralı - Son Dakika

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