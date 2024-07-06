Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait Kamaran Adası'na saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait Kamaran Adası'na saldırı düzenlendi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere savaş uçakları, Kamaran Adası'nı hedef aldı. Saldırılar ve sonuçları hakkında detaylı bilgi verilmedi. Husilerin eylemleri nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

06.07.2024 16:21
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

"ABD ve İngiltere savaş uçakları, Kızıldeniz'de yer alan Kamaran Adası'nı hedef aldı." ifadelerine yer verilen haberde, söz konusu saldırılar ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası olan Kamaran, ülkenin batısında yer alan El-Hudeyde iline bağlı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait Kamaran Adası'na saldırı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de ABD ve İngiltere'ye ait Kamaran Adası'na saldırı düzenlendi - Son Dakika
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