Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri

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Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri yapıldı.

Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan ve ABD ile İsrail ürünlerini boykota çağıran pankart ve afişler taşındı.

Başkent Sana'nın yanı sıra Sada, Hudeyde ve farklı kentlerde "Gazze'nin yanındayız.. ABD ve ona destek veren tüm planlara karşı çıkacağız" sloganıyla gösteriler düzenlendi.

Yerel televizyon kanalları, Yemen'in farklı kentlerinde cuma namazı sonrası düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerini canlı yayınla aktardı.

Göstericiler, Yemen ve Filistin bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı. Ayrıca, "Gazze'deki katliamları ve kıtlığı durdurun, İşbirlikçilere rağmen işgal altındaki Filistin'e destek vereceğiz." yazılı pankartlara yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldürüldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.