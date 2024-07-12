Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri - Son Dakika
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Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri

Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi. Gösterilerde İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı, ABD ve İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapıldı. Yemen'in farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde Filistin bayrakları ve İsrail'in saldırılarını kınayan pankartlar taşındı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip edildi.

12.07.2024 18:15
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Yemen'de yüz binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri yapıldı.

Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, cuma namazının ardından Filistin'e destek mesajı verdi.

Gösteride, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan ve ABD ile İsrail ürünlerini boykota çağıran pankart ve afişler taşındı.

Başkent Sana'nın yanı sıra Sada, Hudeyde ve farklı kentlerde "Gazze'nin yanındayız.. ABD ve ona destek veren tüm planlara karşı çıkacağız" sloganıyla gösteriler düzenlendi.

Yerel televizyon kanalları, Yemen'in farklı kentlerinde cuma namazı sonrası düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerini canlı yayınla aktardı.

Göstericiler, Yemen ve Filistin bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı. Ayrıca, "Gazze'deki katliamları ve kıtlığı durdurun, İşbirlikçilere rağmen işgal altındaki Filistin'e destek vereceğiz." yazılı pankartlara yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldürüldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Filistin'e Destek Gösterileri - Son Dakika

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