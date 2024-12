Yemen'de Gazze için Dayanışma Gösterileri

Güncel

Yemen'in çeşitli illerinde on binlerce kişi İsrail'in devam eden saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenledi.

Husilere bağlı Mescid-i Aksa Destek Komitesi'nin çağrısıyla Husilerin kontrolündeki şehirlerde on binlerce kişi cuma namazı sonrası bir araya geldi.

Taiz, Hudeyde, Sana, Marib gibi illerin de aralarında yer aldığı 14 şehirde gösteri düzenleyen on binlerce kişi, Yemen ve Filistin bayrakları taşıyarak "Yorulmadan, usanmadan, tereddüt etmeden Gazze'nin yanındayız" şeklinde sloganlar attı.