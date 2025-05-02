Yemen'de Gazze'ye Destek Gösterileri - Son Dakika
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Yemen'de Gazze'ye Destek Gösterileri

Yemen'de 14 kentte yüzbinlerce kişi, Gazze'ye destek amacıyla gösteri düzenledi.

02.05.2025 19:41
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Yemen'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail soykırımıyla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla 14 kentte gösteri düzenlendi.

Yüzbinlerce Yemenli, başkent Sana'daki Es-Sebin Meydanı başta olmak üzere, El-Hudeyde ve İbb'in de aralarında bulunduğu 14 kentte 800 meydanda toplandı.

"Katillerin ve küstahların karşısında Gazze ve Filistin'in yanındayız" sloganıyla meydanlara akın eden Yemenliler, Filistin bayrakları ve Yemen bayraklarının yanı sıra Gazze ile dayanışmayı vurgulayan pankartlar da taşıdı.

Gösterilerde Yemenliler, "Tam bir deniz ablukası, suçlu varlığa (İsrail'e) atılmış bir tokattır", "Gazze'yi yalnız bırakmayacağız" ve "İsrail'in sonu yakındır" gibi İsrail ve ABD'ye karşı da sloganlar attı.

Gösterilerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Gazze konusundaki kararlı duruşunun ve Filistin halkına desteğinin devam ettiği vurgulandı.

ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin, Yemen'in Filistin halkına destek vermesini engellemeyeceği ifade edilen açıklamada ayrıca, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin ABD'ye art arda darbe vurduğu, son olarak uçak gemisi Truman ve uçaklarına yönelik saldırının düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Gazze'ye Destek Gösterileri - Son Dakika

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