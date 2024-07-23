Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve hava yolları sektörlerinde önlemler alınması yönünde anlaşma sağlandı

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Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve hava yolları sektörlerinde bazı önlemlerin alınması yönünde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Ofisinden yapılan açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık ve hava yolları sektörlerinde gerilimi azaltmak amacıyla bazı önlemlerin alınması yönünde anlaştıkları belirtildi.

Her iki taraftan BM Ofisine iletilen metinde "tarafların bankalara karşı aldıkları kararlar ve uygulamaları iptal ettiklerini bildirdikleri" kaydedildi.

Söz konusu anlaşma gereği, Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkarılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edildi.

BM Ofisinden yapılan açıklamaya göre Yemen hükümeti ve Husiler, anlaşmaya varılan noktaların uygulanması konusunda BM'den destek talep etti.

BM'nin bu konuda destek vermeye hazır olduğu, Ürdün, Mısır ve Hindistan'daki BM ofislerinin de bu konuda rol üstleneceği aktarıldı.