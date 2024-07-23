Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve hava yolları sektörlerinde önlemler alınması yönünde anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve hava yolları sektörlerinde önlemler alınması yönünde anlaşma sağlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Ofisinden yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık ve hava yolları sektörlerinde gerilimi azaltmak amacıyla bazı önlemler konusunda anlaştıkları belirtildi. Tarafların bankalara karşı aldıkları kararları ve uygulamaları iptal ettikleri ifade edildi. Anlaşma gereği, Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkarılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği bildirildi. Yemen hükümeti ve Husiler, anlaşmanın uygulanması konusunda BM'den destek talep etti ve BM'nin bu konuda hazır olduğu, Ürdün, Mısır ve Hindistan'daki BM ofislerinin de rol üstleneceği aktarıldı.

23.07.2024 14:41
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Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve hava yolları sektörlerinde bazı önlemlerin alınması yönünde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in Ofisinden yapılan açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin bankacılık ve hava yolları sektörlerinde gerilimi azaltmak amacıyla bazı önlemlerin alınması yönünde anlaştıkları belirtildi.

Her iki taraftan BM Ofisine iletilen metinde "tarafların bankalara karşı aldıkları kararlar ve uygulamaları iptal ettiklerini bildirdikleri" kaydedildi.

Söz konusu anlaşma gereği, Sana ile Ürdün arasında seferlerin yeniden başlayacağı ve günlük 3 sefere çıkarılacağı, Hindistan ve Kahire'ye günlük ya da ihtiyaç duyuldukça seferler düzenleneceği ifade edildi.

BM Ofisinden yapılan açıklamaya göre Yemen hükümeti ve Husiler, anlaşmaya varılan noktaların uygulanması konusunda BM'den destek talep etti.

BM'nin bu konuda destek vermeye hazır olduğu, Ürdün, Mısır ve Hindistan'daki BM ofislerinin de bu konuda rol üstleneceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Hindistan, Hükümet, Kahire, Mısır, Ürdün, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve hava yolları sektörlerinde önlemler alınması yönünde anlaşma sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de hükümet ile Husiler arasında bankacılık ve hava yolları sektörlerinde önlemler alınması yönünde anlaşma sağlandı - Son Dakika
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