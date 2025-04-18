Yemen'de Husilere Hava Saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin savaş uçaklarıyla bu akşam başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin savaş uçaklarıyla, başkent Sana'nın Es-Seb'in ilçesine bağlı El-Hafa bölgesine birkaç hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ABD savaş uçaklarının ayrıca Sana'nın Beni Haşiş ilçesine de 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edilen haberde, saldırılarda hedef alınan yerlerin nereler olduğu, can kaybı ve hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin dün gece Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 80'e yükseldiği, 150 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.