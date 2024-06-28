Yemen'de İsrail'e Karşı Gazze Şeridi'ne Destek Gösterileri

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Yemen'in çeşitli bölgelerinde on binlerce kişi, İsrail ordusunun 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'yle dayanışma göstermek için sokağa çıktı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Sana'da binlerce Yemenli, "Gazze'de zafer olmazsa ümmetin onuru da olmaz" sloganıyla yürüdü.

Yemen'in batısındaki Hudeyde ve Hacce, kuzeyinde Sada, orta kesimlerinde el-Beyda ve güneyinde ed-Dali kentlerinde de onbinlerce Yemenli düzenledikleri gösterilerde Gazze'deki Filistinlilere desteğini ifade etti.

Gösterilerde, Arap ve Müslüman halklara İsrail'e karşı kapsamlı bir boykot uygulama çağrısı yapılırken, Gazze'de yaşananlar göz önüne alındığında bunun dini bir vazife olduğuna dikkati çekildi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde de çok sayıda Yemenli, Özgürlük Meydanı'nda toplanarak Gazze ile dayanışma gösterdi.

Göstericiler Filistin bayrakları taşıdı, Gazze'de Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.