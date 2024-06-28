Yemen'de İsrail'e Karşı Gazze Şeridi'ne Destek Gösterileri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen'de İsrail'e Karşı Gazze Şeridi'ne Destek Gösterileri

Yemen'in çeşitli bölgelerinde on binlerce kişi, İsrail ordusunun 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'yle dayanışma göstermek için sokağa çıktı. Yemenli göstericiler, Gazze'deki Filistinlilere desteklerini ifade ederken, Arap ve Müslüman halklara İsrail'e karşı kapsamlı bir boykot uygulama çağrısı yaptılar. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, sivil altyapı da büyük zarar görmekte.

28.06.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in çeşitli bölgelerinde on binlerce kişi, İsrail ordusunun 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'yle dayanışma göstermek için sokağa çıktı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Sana'da binlerce Yemenli, "Gazze'de zafer olmazsa ümmetin onuru da olmaz" sloganıyla yürüdü.

Yemen'in batısındaki Hudeyde ve Hacce, kuzeyinde Sada, orta kesimlerinde el-Beyda ve güneyinde ed-Dali kentlerinde de onbinlerce Yemenli düzenledikleri gösterilerde Gazze'deki Filistinlilere desteğini ifade etti.

Gösterilerde, Arap ve Müslüman halklara İsrail'e karşı kapsamlı bir boykot uygulama çağrısı yapılırken, Gazze'de yaşananlar göz önüne alındığında bunun dini bir vazife olduğuna dikkati çekildi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde de çok sayıda Yemenli, Özgürlük Meydanı'nda toplanarak Gazze ile dayanışma gösterdi.

Göstericiler Filistin bayrakları taşıdı, Gazze'de Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de İsrail'e Karşı Gazze Şeridi'ne Destek Gösterileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
20:38 Consensys, SEC tarafından dava edildi Consensys, SEC tarafından dava edildi
19:25 Moody’s: Türkiye’nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak Moody's: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması yabancı yatırımları artıracak
19:11 Biden ve Trump’ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye’nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasına Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı reklam damgasını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 08:41:28. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'de İsrail'e Karşı Gazze Şeridi'ne Destek Gösterileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement