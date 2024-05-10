Yemen'de İsrail'in saldırıları ve işgali protesto edildi - Son Dakika
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Yemen'de İsrail'in saldırıları ve işgali protesto edildi

Yemen\'de İsrail\'in saldırıları ve işgali protesto edildi

Yemen'in çeşitli kentlerinde İsrail'in Refah kentine yönelik saldırıları ve kara işgali protesto edildi. Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Taiz, Hudeyde, Sada, Hacce ve El-Beyda kentlerinde İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi. Filistin'e Destek için Halk Komitesinin çağrısıyla Aden'in merkezindeki Cemal Abdunnasır Caddesinde toplanan çok sayıda kişi İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek gösterisinde bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kınandığı gösteride, 'Sizinleyiz.. Size desteğiz', 'Taiz'den Gazze'ye... Yanınızdayız.' yazılı pankartlar açıldı. Başkent Sana'da Husilerin çağrısına karşılık veren on binlerce kişi de cuma namazı sonrası Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi. Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, 'Gazze kazanana kadar savaşımız devam edecek, Gazze'nin yanındayız' şeklinde destek sloganları attı.

10.05.2024 21:11
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Yemen'in çeşitli kentlerinde İsrail'in Refah kentine yönelik saldırıları ve kara işgali protesto edildi.

Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Taiz, Hudeyde, Sada, Hacce ve El-Beyda kentlerinde İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenlendi.

Filistin'e Destek için Halk Komitesinin çağrısıyla Aden'in merkezindeki Cemal Abdunnasır Caddesinde toplanan çok sayıda kişi İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek gösterisinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kınandığı gösteride, "Sizinleyiz.. Size desteğiz", "Taiz'den Gazze'ye... Yanınızdayız." yazılı pankartlar açıldı.

Başkent Sana'da Husilerin çağrısına karşılık veren on binlerce kişi de cuma namazı sonrası Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Başkentin Sebin Caddesi'nde bir araya gelen Yemenliler, "Gazze kazanana kadar savaşımız devam edecek, Gazze'nin yanındayız" şeklinde destek sloganları attı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Refah, Yemen, Taiz, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de İsrail'in saldırıları ve işgali protesto edildi - Son Dakika

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