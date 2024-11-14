Yemen'de Kolera Salgını Büyüyor

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Yemen'in Taiz ilinde sene başından bu yana yaklaşık 8 bin kolera vakası tespit edildiği, 48 kişinin ise koleradan hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Taiz Ofisi Basın Sorumlusu Teysir es-Samii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2024'ün başından bu yana 48 ölümün kaydedildiği Taiz ilinde kolera salgını yayılmaya devam ediyor." dedi.

Samii, Taiz'de 2024'ün başından bu yana yaklaşık 8 bin kolera vakası tespit edildiğini kaydetti.

Yemenli yetkili, salgının yayılmaya devam ettiğini ve kontrol altına alabilmek için uluslararası kuruluşların acil müdahalesinin gerektiğini söyledi.

Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle insani koşullar ve sağlık hizmeti açısından dünyanın en kötü krizlerinden biri yaşanmaya devam ediyor.

Savaş nedeniyle ülkede birçok salgın hastalık yayılırken, sene başından bu yana kolera vakalarında da büyük oranda artış gözleniyor.

Yemen, dünyada en yüksek hastalık riskine sahip ülke

DSÖ'nün 31 Mart'taki açıklamasında, Yemen'in dünyadaki en yüksek hastalık riskine sahip ülke olduğu ifade edilmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişim sıkıntısı, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.