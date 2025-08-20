Yemen'de Öğrencilerden Gazze’ye Destek Gösterisi

Yemen'in başkenti Sana'da, binlerce öğrenci ve akademisyen Gazze'de İsrail'in "soykırım ve aç bırakma politikalarını" sürdürmesini protesto etmek ve gazetecileri hedef almasını kınamak için gösteri düzenledi.

Sana'daki AA muhabirinin aktardığına göre, Sana Üniversitesi'nde, binlerce öğrenci ve akademisyen, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü aç bırakma ve katliamları kınayan geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

"Peygamberin izindeyiz ve Siyonistlerin ve uzantılarının komplolarına rağmen, Gazze'yi destekliyoruz" sloganıyla düzenlenen gösteride İsrail karşıtı ve Gazze'ye destek sloganları atıldı.

Öğrenciler, hazırladıkları pankartlara kırmızı renkli olarak "Gazetecilerin hedef alınmasını kınıyoruz" ifadelerini yazdı.

Gösteriyi düzenleyenler tarafından yapılan açıklamada, "Siyonistlerin saldırganlığı, Mescid-i Aksa'da veya Gazze'de durmayacak, çünkü tüm Filistin halkı Büyük İsrail adı altında hedef alınıyor." denildi.

Açıklamada, "Gazze ve Filistin ilk savunma hattıdır" ifadeleriyle Arap ve İslam halklarına hitap edildi.

Yemenli öğrenciler ayrıca açıklamalarında, tüm Arap ülkeleri ve İslam dünyası halklarından Gazze'deki Filistin halkının yanında durmalarını istedi.