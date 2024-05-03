Yemen'de On Binlerce Kişi Gazze İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Yemen'de On Binlerce Kişi Gazze İçin Gösteri Düzenledi

Yemen\'de On Binlerce Kişi Gazze İçin Gösteri Düzenledi

Yemen'de on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. Yemenli göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'deki Filistinlilere desteklerini gösterdi ve Amerika ile Avrupa'da yapılan protestolara dayanışma mesajları verdi. Bu gösteriler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı tarihten bu yana Yemen'in farklı şehirlerinde düzenlenen destek gösterilerinin devamı niteliğindedir.

03.05.2024 22:05
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Yemen'de on binlerce kişi İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma ve Avrupa ile Amerika'da çeşitli üniversitelerde Gazze için yapılan protestolara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

On binlerce Yemenli, ülkenin meşru hükümetini destekleyen siyasi hareketlerin çağrısı üzerine ülkenin güneybatısındaki Taiz şehrinde bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan Yemenli göstericiler, "Ah Siyonist, seni zavallı" ve "Uyanan öğrenciler ABD meydanlarında insanlık için sloganlar atıyor" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca, "Gazze'deki toplu mezarlar dünya vicdanının ölüm belgesidir", "Taiz'den Gazze'ye destek için küresel öğrenci hareketiyle dayanışmamızı iletiyoruz", "Gazze öğrencilerine selam olsun" ve "Amerikan üniversiteleri ve özgür halklara soykırıma karşı cesur duruşları için teşekkür ederiz" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar açtı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de On Binlerce Kişi Gazze İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika

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