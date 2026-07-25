Yemen'de Suudi Arabistan'a Saldırı Uyarısı - Son Dakika
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Yemen'de Suudi Arabistan'a Saldırı Uyarısı

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Husilerin artan tehdidi nedeniyle Suudi Arabistan Yenbu'da üçüncü kez saldırı uyarısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile artan gerilimin ardından Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentinde üçüncü kez saldırı uyarısı yapıldı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda, Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kenti ile ülkenin güneybatısında yer alan Cazan bölgesinde olası tehlikelere karşı uyarı sisteminin devreye girdiği belirtildi.

Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformunun Yenbu kentinde üçüncü kez olası tehlikeye karşı uyarı sistemini devreye aldığı duyurulan açıklamalarda, vatandaşlar ve bölgede bulunan kişilere resmi makamların talimatlarını takip etmeleri uyarıları yapıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğünün daha sonraki açıklamalarında ise "Yenbu ve Cazan bölgelerindeki tehlikenin geçtiği" bildirildi.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrol ettiği bölgelere abluka uyguladığını??????? öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz'da da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde, Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını ancak Hudeyde Limanı'nı hedef almadıklarını bildirmişti.

Husiler, Hudeyde'ye yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak, söz konusu saldırıların karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Suudi Arabistan'a Saldırı Uyarısı - Son Dakika

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