Yemen'de Tutuklu Serbest Bırakma Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'de Tutuklu Serbest Bırakma Anlaşması

14.05.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Yemen'de 1600'den fazla tutuklunun serbest bırakılması anlaşmasını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ile Husiler arasında ülkedeki çatışmayla bağlantılı tutukluların serbest bırakılması konusunda varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden, Grundberg'in yazılı açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada Grundberg, "Amman'da 14 hafta süren doğrudan görüşmelerin ardından, burada bulunan tarafların 1600'den fazla çatışmayla bağlantılı tutuklunun serbest bırakılması konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın Yemen'deki mevcut çatışmanın başlamasından bu yana taraflar arasında yapılan en büyük tutuklu serbest bırakma sayısını içerdiğini belirten Grundberg, bunun derin güvensizlik ve uzun süreli çatışma ortamında bile diyaloğun sonuç verebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Grundberg, bir sonraki kritik adımın uygulama olduğuna işaret ederek, "Bugünkü anlaşmanın Yemen halkının en çok ihtiyaç duyduğu şey olan sürdürülebilir bir barış konusunda ilerleme sağlamak için güven ve itimat oluşturacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı yardımcısı Yahya Muhammed Kezman, ABD merkezli X platformundaki hesabından bugün yaptığı açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'da Husiler ile "tarihin en büyük esir takası anlaşmasının imzalandığını" belirtmişti.

Anlaşmanın her iki taraftan toplam 1728 kişinin serbest bırakılmasını kapsadığını belirten Kezman, bu kişiler arasında Husilerin uzun yıllar hapishanede tuttuğu asker ve güvenlik güçlerinin yanı sıra bazı siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduğunu kaydetmişti.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Tutuklu Serbest Bırakma Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:27:22. #7.13#
SON DAKİKA: Yemen'de Tutuklu Serbest Bırakma Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.