Yemen'deki ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Japonya ve Yeni Zelenda büyükelçilikleri, İran destekli Husilere Kızıldeniz'de saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulundu.
Büyükelçiliklerin açıklaması İngiltere Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yayımlandı.
Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları kınanarak, bu eylemlerin bölgede istikrarı sarsmaktan başka bir işe yaramadığı ve Yemen halkına zarar verdiği vurgulandı.
Aden Körfezi'nde "M/V True Confidence" adlı ticari gemiye düzenlenen ve üç mürettebatın öldüğü saldırıdan derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, 6 Şubat'ta Aden Körfezi'nde bir Amerikan gemisini çok sayıda füzeyle hedef aldıklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da (CENTCOM), İran'ın desteklediği Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin Aden Körfezi'nden geçmekte olan Barbados bandıralı "M/V True Confidence" adlı yük gemisine isabet ettiğini ve mürettebattan 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Yemen'deki Büyükelçiliklerden Husilere Kızıldeniz Saldırılarına Son Verme Çağrısı - Son Dakika
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin ve heyetine iftar verdi. Büyükelçilik rezidansındaki iftar programı çerçevesinde Bilgiç, Gaynutdin'den Rusya'daki Müslümanlar ve idarenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Gaynutdin tarafından, Uluslararası Müslüman Forumu yayın organı Minaret İslam Dergisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesileyle basılan özel sayısının tanıtımı da yapıldı. Türkiye ile Rusya Federasyonu Müslümanları arasındaki ilişkilerin ele alındığı dergide, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın mülakatına da yer verildi. Ayrıca, Gaynutdin Rusya'daki görev süresi dolan Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran'a Rusya Müslümanlarının en yüksek ödüllerinden biri olan 'el-Fahr' şeref nişanı verdi.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yaşanan jandarma ile vatandaş arasındaki gerginlik, FETÖ soruşturması geçirmiş bir hesap üzerinden paylaşılan video ile tekrar gündeme geldi. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen paylaşılan video, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Gazze'deki İsrail askeri birliklerden birinin komutanı, ülkesindeki siyasi liderleri eleştirerek, birlik içinde savaşan ve öldürülen askerlere layık olunması çağrısı yaptı. Komutan, savaştaki başarısızlığın sorumlusu konusunda tartışmalara ilişkin ordunun askerleri olarak sorumluluktan kaçmayacaklarını ifade etti. Siyasilere seslenen komutan, hayatlarını feda etmiş askerlere layık olmaları gerektiğini belirtti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek turnuvadan elendi. İzmir ekibi, mücadeleyi 22-21 önde tamamladığı ilk çeyrekte geriye düşerek soyunma odasına 42-41 yenik gitti. Lenovo Tenerife'nin ikinci yarıda farkı açmasıyla son çeyreğe 70-62 önde giren Pınar Karşıyaka, maçtan 88-79 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki 4. yenilgisini alarak tur atlama şansını kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Borussia Dortmund, evinde PSV'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Sancho'nun erken golüyle öne geçen Dortmund, Reus'un son dakika golüyle skoru belirledi.
Başakşehir'de bir sürücü, yol verme nedeniyle tartıştığı İETT otobüs şoförünün önce önüne kırıp, ardından kalp hizasından bıçaklayarak kaçtı. Otobüsteki yolcular dehşeti yaşarken şoför ise ağır yaralandı.
Kocaeli'de polis ekipleri tarafından Gebze, Çayırova ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 510 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 110 ecstasy hap, 26 sentetik ecza, hassas terazi ve 24 bin 400 TL para ele geçirildi. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti. Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin dünyada artan prestijine vurgu yaparak, 11. Küresel Bakü Forumu'nun başarılı olacağına olan güvenini ifade etti. Aliyev ise Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeleri dile getirdi.
Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan Dündar Apartmanı'na ilişkin 2 müteahhit ve arsa sahibi hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Tutuklu sanıkların duruşmaya katıldığı davada, mağdur tarafından sanıklardan şikayetçi olundu ve savcı tutuklu sanıkların cezalandırılmasını, tutuksuz sanığın ise beraatını talep etti. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Mersin'de sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar vadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar ve yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?