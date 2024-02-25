Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin kontrolleri altındaki başkent Sana'ya hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberine göre, ABD ile İngiltere, Sana'ya hava saldırıları gerçekleştirdi.
Saldırılara ilişkin başka bir detaya yer verilmedi.
ABD ve İngiltere'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'yi Sana'ya hava saldırısı düzenlemekle suçladı - Son Dakika
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'ın kendileri için yaptığı penaltı paylaşımı hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına aynı sertlikte yanıt veren Baki, "Utanmazlar! Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Eros isimli kediyi dakikalarca döverek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili, katıldığı canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Hepimiz bu konuda hassasız. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur böyle bir şey?' diyerek beni aradı. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz'' ifadeleri yer aldı.
Kasımpaşa forması giyen Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan penaltı pozisyonu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gedik, kendisinin ağzından çıkmış gibi ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Lob'in International tarafından düzenlenen ve Uluslararası Diplomatlar Birliği tarafından desteklenen 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını gündeme taşımak için İstanbul'da gerçekleşti.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin son dakikada penaltıdan attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından olay bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların paylaşımında, ''Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar'' ifadeleri yer aldı.
Muş Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Feyat Asya, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş ve penaltıdan Batshuayi attı.
Fenerbahçe'nin 1-0 geride olduğu Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş, inanılmaz bir frikik golü atarak takımını maça ortak etti. Yandaş'ın golü sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?