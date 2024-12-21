Yemen Füzesinin İsrail'e Düşmesi: 16 Yaralı

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Yemen'den sabah saatlerinde atılan füzenin İsrail'in orta kesimindeki Tel Aviv'e düşmesi sonucu 16 İsraillinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füzenin İsrail'in orta kesimindeki Tel Aviv kentine düşmesi sonucu 16 kişinin füzenin etkisiyle patlayan camlar nedeniyle hafif yaralandığı belirtildi.

Olay yerine ambulans ve ilk yardım ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, bazı yaralıların Tel Aviv yakınlarındaki Holon kentinde bulunan Wolfson Tıp Merkezine nakledildiği bildirildi.

Yemen'den fırlatılan füze imha edilemedi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise ülkenin orta kesimlerinde devreye giren alarmların ardından Yemen'den fırlatma tespit edildiği ancak fırlatılan füzeyi durdurma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

Öte yandan İsrail basını da Yemen'den fırlatılan füzenin ardından yerel saatle 03.50'de bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bugün İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada saldırıda "Filistin 2" tipi balistik füzelerin kullanıldığını, Yafa kentindeki askeri noktayı "başarılı şekilde" hedef aldıklarını söylemişti.