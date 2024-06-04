Yemen Hükümeti, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen Hükümeti, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşılıyor

Yemen Hükümeti, Biden\'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşılıyor

Yemen hükümeti, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'ye yönelik ateşkes önerisini İsrail'in saldırganlığını sona erdirmek için bir fırsat olarak görerek memnuniyetle karşıladığını belirtti. Yemen Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunu takdir ettiklerini ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunduklarını açıkladı. ABD Başkanı Biden, İsrail'in sunduğu yeni ateşkes önerisini duyurmuştu.

04.06.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen hükümeti, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisinin " İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirmek için bir fırsat" olduğunu belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın girişiminden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Yemen hükümeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, ablukanın kaldırılarak insani yardımların ulaştırılması ve Gazze sakinlerinin acılarının dindirilmesi için Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunu takdir ediyor. Yemen hükümeti, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'deki ateşkes girişimini, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını sona erdirmek için bir fırsatı olarak görerek memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Yemen'in başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumunun da vurgulandığı açıklamada, "Bölgede güvenlik ve barışı korumanın tek yolu uluslararası meşruiyettir." ifadeleriyle uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Joe Biden, İsrail, Katar, Mısır, Gazze, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Hükümeti, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:37 Eskişehir’de skandal olay Alkol alıp camilere girdi, Kur’an-ı Kerim’leri yırttı Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
17:24 Dünya Bankası Türkiye’ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak Dünya Bankası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 19:43:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen Hükümeti, Biden'ın Gazze ateşkes önerisini memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement