Yemen Hükümeti'nden İsrail'e Tepki

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ADEN, 1 Ekim (Xinhua) -- Yemen hükümeti, Kızıldeniz'de Husilerin kontrolündeki liman kenti Hudeyde'ye yönelik son İsrail hava saldırılarını kınadı.

Yemen hükümeti, devlete ait Saba Haber Ajansı'nda Pazar günü yayımlanan açıklamada İsrail ve İran'a sert bir dille, "Yemen topraklarını vekalet savaşlarına yönelik bir çatışma alanı olarak kullanmaktan kaçınma" çağrısı yaptı.

Açıklamada İsrail'in Pazar günü Hudeyde'ye gerçekleştirdiği hava saldırıları, "Yemen'in egemenliğinin ihlali ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerin çiğnenmesi" olarak nitelendirildi.

Yemen hükümeti, savaşın yıkıma uğrattığı ülkedeki mevcut insani krizin tırmanma olasılığından duyduğu derin endişeyi de dile getirdi.

Husilerin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre İsrail'in Hudeyde'ye yönelik saldırıları 5 kişinin ölümüne ve 57 kişinin yaralanmasına yol açarken, yaralıların birçoğunun durumu kritik.