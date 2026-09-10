Yemen Konseyi Başkanı: Babulmendeb tehdidi küresel ticareti vuracak - Son Dakika
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Yemen Konseyi Başkanı: Babulmendeb tehdidi küresel ticareti vuracak

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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Babulmendeb'e yönelik herhangi bir tehdidin doğrudan Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı ve küresel ticareti etkileyeceğini belirtti. Alimi, Riyad'da Mısır'ın Yemen Büyükelçisi ile görüşmesinde İran destekli Husileri gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Babulmendeb'e yönelik herhangi bir tehdidin doğrudan Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı ve küresel ticareti etkileyeceğini belirtti.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Alimi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görev süresi dolan Mısır'ın Yemen Büyükelçisi İhab Ebu Seri'i kabul etti.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmelere değinen Alimi, İran destekli Husileri, İran Devrim Muhafızları ve onun müttefiki diğer gruplarla tecrübe paylaşımı yaparak her düzeyde gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Alimi, İran rejiminin, Husilerin Babulmendeb ve Kızıldeniz'de etkin olması ve böylelikle Tahran yönetimi üzerindeki baskının maliyetini tüm bölge ile küresel ticaretin ödemesi için çalıştığını kaydetti.

Babulmendeb'in hayati uluslararası bir su yolu olduğunu belirten Alimi, ona yönelik herhangi bir tehdidin doğrudan Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı ve küresel ticareti etkileyeceğini dile getirdi.

Alimi, Yemen sahil şeridinin korunması ve hükümetin tüm Yemen topraklarında, kara sularında ve limanlarında kontrolü sağlamasının ülkenin olduğu kadar Mısır'ın, diğer Arap ülkelerinin ve tüm dünyanın menfaatine olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Süveyş Kanalı, Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Mısır, Riyad, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Konseyi Başkanı: Babulmendeb tehdidi küresel ticareti vuracak - Son Dakika

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