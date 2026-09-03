Yemeni ustası Çakıroğlu'nun tasarımları ABD'deki mağazada ilgi görüyor - Son Dakika
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Yemeni ustası Çakıroğlu'nun tasarımları ABD'deki mağazada ilgi görüyor

Yemeni ustası Çakıroğlu\'nun tasarımları ABD\'deki mağazada ilgi görüyor
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Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü 4. kuşak yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu, geleneksel yöntemlerle ürettiği modern tasarımlı yemenilerin ABD'deki mağazalarda satılmasından mutluluk duyuyor. Çakıroğlu, Gaziantep ve Türkiye ibaresiyle ürünlerini dünyanın dört bir yanına gönderdiklerini belirtti.

"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü 4. kuşak yemeni ustası Mehmet Orhan Çakıroğlu, modern tasarımlarla ürettiği yemenilerin başta ABD olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde ilgi görmesinin gururunu yaşıyor.

Gaziantep'te yemeniciliğin 4. kuşak temsilcisi Çakıroğlu, geleneksel yöntemlerle üretilen yemeninin çeşitlerini geliştirerek daha fazla kesime ulaşmasını sağladı.

Çakıroğlu, atölyesinde üretilen yemenilerin yer aldığı New York'taki bir mağazada çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla mutlu oldu.

Mehmet Orhan Çakıroğlu, AA muhabirine, yemeninin ata mesleği olduğunu belirterek, 139 yıldır aynı mekanda, aynı bölgede ve aynı mesleği devam ettirdiklerini söyledi.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen yemenicilikle 1990'lı yıllarda tanıştığını ifade eden Çakıroğlu, şöyle konuştu:

"İmalata başladıktan sonra yenilik yapmak istedik, farklı tarz ve renklerde yemeniler üretmeye başladık. Yemeninin rengini, yüzünü, modellerini değiştirdik, bir nevi yemeniye inovasyon kazandırdık. O zamanlar yaşlıların, köylülerin giydiği bir ayakkabı olmasına rağmen 1994'ten sonra her kesimin tercih ettiği, günlük hayatta giyebileceği tarzda yemeniler üretmeye başladık." diye konuştu.

"Yurt dışında ilk film denememiz Harry Potter filmiyle başladı"

Yemenilerin doğal deriden yapılması ve teri çekmesi dolayısıyla ayakta mantar ya da egzama gibi rahatsızlıklara neden olmadığını vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Yemeniler gün geçtikçe gençlerin ve turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Birçok turizm bölgesine toptan ürün verdik. Bununla beraber yurt dışında pazarlar açıldı. Yurt dışında ilk film denememiz Harry Potter filmiyle başladı. Arkasından Truva, 300 Spartalı ve Eragon filmleri geldi. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bir mesleği tabandan aldık, çıtasını yükselterek trend yaptık. Yurt dışında filmlere vermemizle beraber, nasıl buradaki turizm bölgelerinde ilgi görüyorsa yurt dışından da ilgi görmeye başladı. Yurt dışında birçok mağazayla ortak projelerimiz var. Uzun yıllardır beraber çalıştığımız, yemeni imal edip gönderdiğimiz müşterilerimiz var."

Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin ve Japonya'ya da ürünlerinin satıldığını anlatan Çakıroğlu, "New York'ta ürünlerimin satıldığı Sabah Mağazası ile 10 yıldan fazla zamandır ortak proje yürütüyoruz. Ortak modeller üretiyoruz. Onun başarısı bizi çok mutlu ediyor. Tabii ülkemize de bize çok katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, "Sabah" ismiyle ABD'deki müşterilere gönderilen ürünlerde kendi markalarını kullanmadıklarını ancak Gaziantep ve Türkiye ibaresinin kullanılmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirerek, "Gaziantep ve Türkiye ibaresi üzerinde bulunan yemeniyi dünyanın dört bir tarafına üreterek satıyoruz. Sabah da kendi markasıyla, Gaziantep ve Türkiye ibaresiyle satılıyor. Bu da bizi onore ediyor. Kentimiz ve ülkemizin isminin ayakkabıyı giyen kişiler tarafından görülmesi hepimiz için önemli. Bu yüzden bu çalışmayı önemsiyoruz. Ürünlerimizin yurt dışında satılması bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Orhan, Gaziantep, Türkiye, Turizm, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemeni ustası Çakıroğlu'nun tasarımları ABD'deki mağazada ilgi görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemeni ustası Çakıroğlu'nun tasarımları ABD'deki mağazada ilgi görüyor - Son Dakika
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