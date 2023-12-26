Yemenli Husi lider: İran, İsrail\'e karşılık vermelidir

Yemen'de İran destekli Husilerin, Şura Meclisi Üyesi ve yönetici kadrolarından Abdusselam Cahaf, Tahran yönetiminin İsrail'e karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

Cahaf, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin dün İsrail'in füze saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından İran'ın tutumunu değerlendirdi.

"İran, adamlarını hedef alarak çok ileri giden siyonistlere karşılık vermeli" ifadesini kullanan Cahaf, İran'ın saldırının intikamını almaktan başka çaresi olmadığını belirtti.

Cahaf, İran'ın sessiz kalarak saldırıyı karşılıksız bırakması durumunda, savaşla yüzleşmekten korkan ve aşağılanmış bir ülke imajı çizeceği uyarısında bulundu.

İran'ın İsrail'e karşılık vermesi gerektiğinin altını çizen Jahaf, şunları kaydetti:

"Savaşın büyük sonuçları olduğunu biliyoruz ama sessizliğin sonuçları daha da büyük olacak, yanıt hakkını saklı tuttuğunu ilan etmek hiçbir şekilde akıllıca değil, çünkü bu hiç yanıt vermemek anlamına geliyor."

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi, 25 Aralık'ta İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye'de öldürülen İranlı komutan için yayınladığı taziye mesajında, "Bu eylem, şüphesiz gaspçı siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye'de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.