Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen yenge Hediye Güran, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı. Hediye Güran'ın ifadesinde çelişkili yanıtlar vererek "Narin'in amcası tutuklu Salim Güran ile ilişkim yok. Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim. Cinayet günü Yüksel Güran'ın beni aradığını hatırlamıyorum. Salim ile 25 saniye görüştük ama içeriğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

17.09.2024 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yenge Hediye Güran ile kuzenler Ş.K. ve İ.K. adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınana kuzenler Ş.K. ve İ.K. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yenge Hediye Güran savcılık ifadesinin ardından "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

"NARİN'İN AMCASI SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİM YOK"

Öte yandan yenge Hediye Güran'ın ifadesi de ortaya çıktı. Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

"SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİM YOK"

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi. Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

"NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA CEP TELEFONUMU DEĞİŞTİRDİM"

"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?" sorusuna Hediye Güran, "Yok öyle bir şey ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi. Hediye Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim" dedi.

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim
Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim
Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim
Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim
Yenge Hediye Güran\'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Narin Güran, Diyarbakır, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kadir Ari:
    25 saniyeyi hatırlıyon konuşmayı hatırlamıyon enteresan 182 2 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    hiç kimse bir şey hatırlamıyor. Tek yol Çin işkencesi bak bakalım nasıl hatırlıyorlar 128 1 Yanıtla
    Murat YILMAZ:
    Bizim yapmak istediğimizi niye Çinlilere havale ediyorsun? Keşke bıraksalar da Türk halkı yapsa.. 0 0
  • Gülçin Aslan:
    Bu nasıl bir aile hiç kimse hiçbir şeyi hatırlamıyor 126 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    narinin katilleri en ağır cezayı alacak tüm barolar birliği sivil toplum kuruluşları bu davalara müdahil olmalı maalesef ülkemize hala Amerika'daki gibi idam sistemini getiremedik geriye ne kalıyor ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası bunun uygulanması gerek 122 3 Yanıtla
  • dinçer:
    ne konuştuğunu hatırlamıyor ama ne yetenekse 25 saniyeyi biliyor 110 2 Yanıtla
    Sezgin Haksever:
    zaten soruda var 25 saniye 0 0
  • Muhammed Akça:
    Tüm ailenin gücü bir küçücük çocuğa yetmiş 104 1 Yanıtla
  • Ahmet Sanel:
    bunları savunan avukatlar varmı acaba merak ediyorum 94 2 Yanıtla
    emre alioglu:
    Kesin beğeniyi yapan 2 kişi avukat 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:06:30. #1.11#
SON DAKİKA: Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement