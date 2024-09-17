Yenge Hediye Güran\'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yenge Hediye Güran ile kuzenler Ş.K. ve İ.K. adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınana kuzenler Ş.K. ve İ.K. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yenge Hediye Güran savcılık ifadesinin ardından "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

"NARİN'İN AMCASI SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİM YOK"

Öte yandan yenge Hediye Güran'ın ifadesi de ortaya çıktı. Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

"SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİM YOK"

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi. Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

"NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA CEP TELEFONUMU DEĞİŞTİRDİM"

"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?" sorusuna Hediye Güran, "Yok öyle bir şey ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi. Hediye Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim" dedi.