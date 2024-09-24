Yeni Başkan Dissanayake'den Denge Politikası Vurgusu - Son Dakika
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Yeni Başkan Dissanayake'den Denge Politikası Vurgusu

Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Dissanayake, Çin ve Hindistan ile dengeli ilişkiler hedefliyor.

24.09.2024 12:53
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Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, ülkesinin "Çin ile Hindistan arasında sıkışıp kalmasını istemediğini" söyledi.

Hindustan Times'ın haberine göre, dün yemin ederek görevine başlayan Dissanayake, Monocle dergisine verdiği röportajda, ülkesinin dış politika ve büyük bölgesel güçler konusundaki yaklaşımına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sri Lanka'nın jeopolitik rekabetlere çekilmekten kaçınacağını vurgulayan Dissanayake, Ulusal Halk Gücü (NPP) hükümetinin herhangi bir güç bloğuyla ittifak içine girmek yerine komşuları Çin ve Hindistan ile dengeli ilişkiler kurmayı amaçladığını dile getirdi.

Dissanayake, iki komşu ülkenin de yakın ortakları olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu jeopolitik mücadelede rakip olmayacağız ve hiçbir partiyle ittifak kurmayacağız. Özellikle Çin ve Hindistan arasında sıkışıp kalmak istemiyoruz." dedi.

Devlet Başkanı Dissanayake, benimsenecek tarafsız dış politika yaklaşımının, Sri Lanka'nın, artan bölgesel gerginlikler nedeniyle egemenliğini koruması için gerekli olduğunu kaydetti.

Ayrıca, ülkesinin Batı ile ilişkilerinin önemine işaret eden Dissanayake, Avrupa Birliği'nin yanı sıra Orta Doğu ve Afrika ile de ilişkileri sürdürmek istediklerini bildirdi.

Seçimlerin galibi olmuştu

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist eğilimli Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka'nın 10'uncu devlet başkanı olmuştu.

Ülke temerrüde düşmüştü

Sri Lanka'da uzun süredir devam eden kötü ekonomik gidişatın patlama noktası, 2022'de yaşanmıştı. Mayıs 2022'de ülke, dış borcunu ödeyememiş ve temerrüde düşmüştü. Hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 2022'de ciddi miktarda borç almıştı.

Enflasyonun yüzde 70'lere ulaştığı ülkede dönemin devlet başkanına ve hükümetine karşı ülke genelinde "mücadele" anlamına gelen "aragalaya" adı verilen kitlesel protestolar başlamıştı.

8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olmuştu.

Kaynak: AA

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