Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bazı büyükelçilerin atanmasını gerçekleştirdi. Japonya, Avusturya, Tanzanya, Trinidad ve Tobago ile Kamerun'a yeni büyükelçiler atandı.

07.12.2024 00:39
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(ANKARA) - Bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Japonya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, Avusturya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Gürsel Dönmez, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne NATO ve Avrupa- Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper atandı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Tanzanya, Kamerun, Japonya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika

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