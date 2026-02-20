Yeni Büyükelçi Atandı

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Sergey Verşinin'i, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atadı.

Kremlin tarafından yayımlanan kararnamede "Sergey Vasilyeviç Verşinin, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atanmıştır" ifadelerine yer verildi. Karar Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Verşinin, büyükelçi olarak atanmasından önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı görevini yürütüyordu. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görev süresi boyunca özellikle Orta Doğu, Afrika, Birleşmiş Milletler ve çok taraflı diplomasi başlıklarında aktif rol üstlendiği biliniyor. Verşinin'in Ankara'daki görevine ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.