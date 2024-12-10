Yeni Delhi'de Okullara Bomba İhbarı

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YENİ DELHİ, 10 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de en az 40 okula bomba ihbarı yapıldı. Söz konusu ihbarların ardından polis ve bomba imha ekipleri bu eğitim kurumlarına yönlendirildi.

Yerel bir haber ajansında yer alan haberlere göre pazartesi günü isimsiz elektronik postayla yapılan ihbarlarda, göndericiye 30.000 ABD doları ödenmemesi durumunda bombaların patlatılacağı uyarısı yapıldı.

Emniyet yetkilileri, yapılan aramalar sonucu okullarda şüpheli bir duruma rastlanmadığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Yeni Delhi de dahil olmak üzere bazı kentlerde okullara, havalimanlarına, alışveriş merkezlerine ve hastanelere bir dizi sahte bomba ihbarı yapılmıştı.