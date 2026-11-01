Yeni Delhi'de on yılı aşkın aranın ardından ilk kez Çin film festivali başladı - Son Dakika
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Yeni Delhi'de on yılı aşkın aranın ardından ilk kez Çin film festivali başladı

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de cuma günü Çin Film Festivali başladı. Ülkede on yılı aşkın aranın ardından düzenlenen ilk festivalde 'İki Ülke, Tek Perde' temasıyla iki gün boyunca yaklaşık 10 Çin filmi gösteriliyor.

YENİ DELHİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Çin Film Festivali'nin açılış töreni, 30 Ekim 2026.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de cuma günü Çin Film Festivali başladı. Etkinlik, Hindistan'da on yılı aşkın bir sürenin ardından düzenlenen ilk Çin film festivali olma özelliği taşıyor.

"İki Ülke, Tek Perde" temasıyla düzenlenen iki günlük festival kapsamında yaklaşık 10 Çin filmi gösteriliyor. Etkinliğe sanat, sinema, kültür ve akademi dünyasından çok sayıda Hintli davetli ve sinemasever katılıyor. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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