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Yeni Filmler Vizyona Girdi

Yeni Filmler Vizyona Girdi

Sinemalarda 10 yeni film vizyona girdi; yerli yapımlar arasında 'Şımarık' ve 'On Saniye' öne çıkıyor.

20.12.2024 09:28
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(ANKARA)- Sinemalarda bugünden itibaren farklı türde 6'sı yerli olmak üzere toplam 10 yeni film vizyona giriyor. Dikkat çeken yapımlar arasında "Leyla ile Mecnun" dizisinin yönetmenliğini yapan Onur Ünlü'nün yine yönetmen koltuğuna oturduğu komedi türündeki "Şımarık", oyuncu kadrosunda Jude Law'ın yer aldığı gerilim türündeki "Düzen", Bergüzar Korel ve Bige Önal'ın başrollerde olduğu dram türündeki "On Saniye" filmleri yer alıyor.

İşte o filmler:

Şımarık

Film, zengin bir babanın şımarık oğluna, ceza olarak, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'na zaman yolculuğu yaptığına inandırmasına ve sonrasında gelişen olaylara odaklanıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Onur Ünlü

Oyuncular: Kerem Bursin, Ahmet Mümtaz Taylan, Erkan Kolçak Köstendil

Düzen

Film, 1983'te Amerika'daki soygunların artmasını araştıran FBI ajanı Terry'nin, sorunu çözmek için giriştiği mücadeleye odaklanıyor.

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yönetmen: Justin Kurzel

Oyuncular: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan

On Saniye

Film, William College'da okuyan bir lise öğrencisinin kedi öldürme videosu çekmesiyle okuldan atılmasını ve öğrencinin annesinin rehberlik öğetmeniyle görüşmek için okula gelmesini anlatıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik

Oyuncular: Bergüzar Korel, Bige Önal, Defne Burnaz

Mufasa: Aslan Kral

Film,  sevilen kral Mufasa'nın beklenmedik yükseliş hikayesini anlatıyor.

Tür: Macera, Animasyon, Aile, Müzik

Yönetmen: Barry Jenkins

Oyuncular: Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Seth Rogen

Oflu Hoca: 4

Film, Oflu Hoca'nın şifa bulmak için bir yoga kampına katılmasını ve kampta guruların foyasını ortaya çıkarmasını konu ediyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Çetin Altay, Bilal Hancı, Ufuk Özkan

Akıldan Kalbe

Film, yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanan bir babanın yaşadıklarına ve ailenin yeniden birleşmesine odaklanıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Özer Feyzioğlu

Oyuncular: Kerem Alışık, Hande Soral, Şenay Gürler

Gen 2

Korku türündeki filmin yönetmenliğini Gökhan Murat Toktamışoğlu yapıyor.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Gökhan Murat Toktamışoğlu

Katliam gecesi

Film, yol kenarındaki bir lokantada geç bir saatte çalışan Nancy'nin başına gelenleri anlatıyor.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Alan Scott Neal

Oyuncular: Jessica Belkin, Jeremy Sisto, Glen Gould

Cinn-i Zifir

Film, hapsolduğu fotoğraf makinesinden kurtulan bir iblisin hikayesine odaklanıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Özlem Yiğit

Oyuncular: Tuba Erdem, Sinan Uysal, Özkan Güneş

Aşkın Hükmü

Film, Sara ve Ali'nin ilkokul yıllarına dayanan arkadaşlık ilişkilerine odaklanıyor.

Tür: Romantik

Yönetmen: Heba Youssef

Oyuncular: Mena Shalaby, Ahmed Dawood, Ahmad Khaled Saleh

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeni Filmler Vizyona Girdi - Son Dakika

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