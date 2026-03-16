Yeni Gümrük Kapısı İhracatı Hızlandıracak

16.03.2026 12:52
ASKON Antalya Şube Başkanı Kacar, yeni gümrük kapısının ihracat süreçlerini hızlandıracağını açıkladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, Türkiye ile Bulgaristan arasında açılması planlanan yeni gümrük kapısının ihracat süreçlerini hızlandıracağını bildirdi.

Kacar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Bulgaristan arasında Kapıkule Sınır Kapısı'nın kuzeyinde yeni gümrük kapısının açılacağının duyurulmasının iş dünyası açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Gümrük kapısının Avrupa'ya yapılan ticari taşımalar açısından önemli alternatif oluşturacağını aktaran Kacar, kapının Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltarak ihracat süreçlerine hız kazandıracağını kaydetti.

Kacar, bu gelişmenin Türkiye'den Avrupa pazarlarına gerçekleştirilen lojistik ve ticari hareketliliği daha hızlı ve verimli hale getireceğini vurguladı.

Türkiye'nin üretim ve ticaret gücünü büyüten en önemli alanlardan birinin ihracat olduğunu belirten Kacar, "İhracatın önündeki her yeni kapı, aslında Türkiye'nin dünyaya açılan yeni bir ufkudur. Lojistik altyapının güçlendirilmesi, ticaret koridorlarının çeşitlendirilmesi ve gümrük süreçlerinin hızlandırılması iş dünyamız için büyük fırsatlar sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Kacar, güçlü üretim ve lojistik altyapıyla Türkiye'nin dünya ticaretinde daha etkin rol üstleneceğine inandıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Advertisement
