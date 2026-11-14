YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı, 1202 kayıtlı delegelerle Ankara'da başladı - Son Dakika
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YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı, 1202 kayıtlı delegelerle Ankara'da başladı

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YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı, 1202 kayıtlı delegelerle Ankara\'da başladı
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YENİ Parti'nin 'Türkiye Yenileniyor' sloganıyla Ankara Arena'da toplanan 1. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasıyla açıldı. Özel, bin 202 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda açılış yeter sayısının sağlandığını belirterek toplantıyı başlattı.

(ANKARA) - YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla toplanan 1. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasıyla başladı.

YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da toplandı. Bin 202 kayıtlı delegenin bulunduğu Kurultay salonuna YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel saat 09.45 sıralarında geldi.

Salonun dört bir yanı "Tükiye Yenileniyor" sloganlı kurultay afişleriyle dolduruldu. Sahnenin tam karşısındaki duvara Genel Başkan Özgür Özel'in önceki CHP Genel Başkanları Altın Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile fotoğrafları asıldı. Tribünlerde; "Özgür gelecek, yeni Türkiye", "Gençlerin yeni partisi", "O sandığa varacağız, o seçimi alacağız", "Sen neredeysen biz oradayız" yazılı pankartlar yer alırken salonun sağ kolonuna YENİ Parti lideri Özel'in mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi ardından Meclis'e yürürken çekilmiş fotoğrafı yerleştirildi. Sol kolona ise yine aynı yürüyüşten Özel'in TOMA üstünde yumruğunu havaya kaldırdığı fotoğraf asıldı.

YENİ Parti Gençlik Kolları tarafından salona üzerinde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in bulunduğu "Gençler Yenileyecek Türkiye Değişecek" pankartı asıldı.

YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı nedeniyle "Teyzem Sağ Olsun", "Kara Düzen Bitiyor", "Yeni Parti Yannda" ve "Yürürüz İktidara" şarkıları hazırlandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, salona eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile birlikte geldi. Özel, salona Ali Altay tarafından hazırlanan "Pusulamız Millet" şarkısıyla birlikte girdi ve yerini aldı. Özel'in iki yanına eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ve eşi Didem Özel oturdu.

Kurultayın açılması için gerekli imza sayısına ulaşılmasının ardından söz alan Özel, "Sayın Genel Başkanım, Türkiye'nin dört bir yanından Kurultayımıza katılan kıymetli delegelerimiz, değerli misafirlerimiz. YENİ Partimizin kuruluş kurultayı olan 1. Olağan Kurultayı için bu sabah saat 10.00 itibariyle delegelerimizin tamamının katılımıyla toplantı ve açılış yeter sayımız vardır. Kuruluş Kurultayını açıyorum" ifadesini kullandı. Daha sonra İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulundu.

Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Divan Başkanlığı'na seçildi.

Kaynak: ANKA
Özgür ÖzelYeni PartiPolitikaTürkiyeAnkaraGüncelSon Dakika

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