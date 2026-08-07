Yaşar Tüzün: "232 belediye başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı" - Son Dakika
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Yaşar Tüzün: "232 belediye başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı"

Yaşar Tüzün: "232 belediye başkanı CHP\'den istifa ederek YENİ Parti\'ye katıldı"
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, CHP'den 232 belediye başkanının istifa ettiğini, ay sonunda bu sayının 300'ü geçebileceğini açıkladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılan belediye başkanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüzün, "Bugün itibariyle 232 belediye başkanımız istifa etmiştir. 232 belediye başkanımızın bu ay sonu itibariyle 300'e yaklaşacağını, hatta 300'ü geçeceğini tahmin etmekteyiz" dedi.

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisinin Antalya Milletvekili Cavit Arı, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

YENİ Parti Yerel Yönetimler Heyeti'nin yerel yönetimler programını, temel ilkelerini ve kılavuzunu hazırladığını belirten Tüzün, programın önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Tüzün, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den toplam 411 belediye başkanının seçildiğini, seçimlerin ardından 25 belediye başkanının CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini ifade etti. Tüzün, "411 belediye başkanından 25 tanesi istifa edip AKP'ye geçmiştir. Bunun oranı yüzde 6'dır. Yani yüzde 94'ü sosyal demokrat belediyeciliği, halkçı belediyeciliği en iyi şekilde, görevleri başında bulunurken yerine getirmeye çalışmıştır. Yüzde 94'ü baskıya, tehdide, şantaja, müfettiş raporuna, Sayıştay denetimine rağmen partisinin görevinin başında kalmıştır" diye konuştu.

CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılan belediye başkanlarının sayısının arttığını ifade eden Tüzün, "Toplamda çok sayıda belediye başkanı bugün itibariyle, bu saat itibariyle istifa etmiş ve yeni partimize büyük bir kısmı üye olarak katılmıştır" dedi.

Tüzün, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardahan, Artvin, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat illerinde CHP'li belediye başkanı kalmadığını söyledi.

"19 İL BELEDİYE BAŞKANINDAN 17'Sİ İSTİFA ETTİ"

Tüzün, 19 CHP'li il belediye başkanından 17'sinin istifa ettiğini belirterek, "YENİ Parti'mize üyelik için başvurulmuştur. İstifa etmeyen iki il belediye başkanımızdan Bartın Belediye Başkanımız önümüzdeki hafta ilçe belediye başkanlarıyla birlikte değerlendirme yapıp karar verecektir. Bir tek Adıyaman Belediye Başkanımız sevgili Abdullah Tutdere Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı tercih etmiştir. Onun tercihine de biz saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ilçelerine bağlı 109 ilçe belediye başkanının, illere bağlı 54 ilçe belediye başkanının ve 50 belde belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini aktaran Tüzün, "Toplamda bugün, bu saat itibariyle 232 belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiştir. Bunların büyük çoğunluğu yeni partimize üye kayıt işlemlerini tamamlamıştır" diye konuştu.Tüzün, büyükşehir belediye başkanlarının istifalarında büyükşehir belediye meclislerindeki aritmetik dengelerin önem taşıdığına işaret ederek, "Ağustos ayında ve eylül ayında yapacağı belediye meclis toplantısının sonrası karar verip YENİ Parti'mizle buluşacaklarını ifade etmek istiyorum" dedi.

"300'Ü GEÇECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"

Tüzün, "Bugün itibariyle 232 belediye başkanımız istifa etmiştir. 232 belediye başkanımızın bu ay sonu itibariyle 300'e yaklaşacağını, hatta 300'ü geçeceğini tahmin etmekteyiz" ifadelerini kullandı. Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleriyle ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığını kaydeden Tüzün, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Muğla ve Tekirdağ gibi illerde belediye başkanlarının süreç içerisinde değerlendirme yaparak karar vereceklerini söyledi.

"İZMİR VE ANKARA İÇİN BÖYLE BİR AÇIKLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tüzün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine ilişkin sosyal medya ve yazılı basında yer alan iddialara da değindi. Tüzün, "Sosyal medyada, yazılı basında bu isimleri duyuyoruz. Ama kendilerinin böyle bir açık ifadesi, açıklaması söz konusu değildir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın geçmişte Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlatan Tüzün, "Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın da 'Ben AKP'ye katılacağım' diyen bir açıklaması yoktur. Biz kendisiyle yeni partimizde buluşmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşar Tüzün, Yeni Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşar Tüzün: '232 belediye başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı' - Son Dakika

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